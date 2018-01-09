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Kanal Riva’da imzalar atıldı

"Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi" için ihale sözleşmesi imzalayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Akademik ve bilimsel tecrübelerle hayata geçecek Kanal Riva Projesi’yle bölgemiz İstanbul’un yeni çekim merkezi haline gelecek” dedi.

Haber MerkeziIHA
Riva
Riva

Beykoz Belediyesi ile yetkili firma arasında “Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi” için ihale sözleşmesi imzalandı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in makamında yapılan toplantıda Başkan Yardımcısı Eyüp Salih Elmas, Başkan Danışmanı Nevzat Oral, Plan ve Proje Müdürü Hayriye Gül Totu ve firma yetkilileri hazır bulundu.

“Kanal Riva yeni çekim merkezi olacak”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yücel Çelikbilek, "İstanbul’un vizyon projesi Kanal İstanbul’un yerel versiyonu olarak ve Beykoz’un turizm potansiyeline, geleceğine ve turistik tesis anlayışının gelişmesine büyük katkı sunacak Kanal Riva Projesi’ni hayata geçirmek için adımlarımızı attık. İlçemizde yeni istihdam olanakları sağlanması ve tesis kalitesini artırmasını beklediğimiz projede çevrenin korunması ve organik tarımın desteklenmesi de amaçlanmaktadır. Akademik ve bilimsel tecrübelerle hayata geçecek Kanal Riva Projesi’yle bölgemiz İstanbul’un yeni çekim merkezi haline gelecektir. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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”Kentsel Tasarım Projesi bölgenin cazibesi ve değerini artıracak”

Başkan Yardımcısı Eyüp Salih Elmas, “Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi, dere ıslahının çevreci ve katılımcı bir şekilde çözülmesi anlamında önemli bir proje. Bu projeyle dere ıslahıyla su güvenliği sağlanırken, Kentsel Tasarım Projesi’nin katkılarıyla da bölgenin cazibesi ve değeri artacaktır. Ayrıca projeye eş zamanlı olarak tüm hazırlıkları tamamlanan imar planları da yürütülecektir. Tüm faaliyetlerimiz, DSİ ile yaptığımız protokol kapsamında ortak yürütülecek olup, Kentsel Tasarım çalışmalarında İTÜ Peyzaj Mimarlığı hocaları danışmanlık edecek” şeklinde konuştu.

Proje neyi kapsıyor?

İstanbulluların doğa ve yeşille buluştuğu Riva Deresi ve çevresinde yeni bir turizm cenneti yapılacak. Kanal Riva projesiyle Beykoz’a sosyal donatı ve spor alanları kazandırılacak olup, bugüne kadar adı sel baskınlarıyla gündeme gelen Riva, mevcut derenin ıslahı, bazı bölümlerin tekne turizmine açılması, organik tarımın desteklenmesi, kanal etrafında spor, dinlenme, bisiklet ve yürüyüş alanları ile turizm tesislerinin kurulmasını kapsıyor.

  • Projeyle,ilçede bölgesel kalkınmanın sağlanması, şehre cazip ve nitelikli bir turizm alanının kazandırılması hedefleniyor.

"Tekne gezintileri yapılacak"

  • Proje, Riva Deresi’nin DSİ tarafından ıslahı yapılan kısmından başlayarak, denize dökülen 17 kilometrelik bölümü kapsayacaktır. 17 kilometrelik şeridin devamında yer alan 15 kilometrelik kısmında uygulamaya geçirilecek.

Kanalda balık avcılığı yapılabilecek ve tekneler için çekek yerleri yer alacak. Riva’yı şehrin yeni çekim merkezi haline getirecek olan proje kapsamında kanal çevresinde doğal dokuya uyumlu günübirlik ve konaklamalı butik tesisler planlanacak. Bu tesislerde ziyaretçilere kaliteli konaklama ve aktivite imkânları sunulurken, yaklaşık 5 bin kişiye iş imkânı ve istihdam sağlanacak.

Ayrıca Riva ve civar köylerde organik tarım ekonomisi desteklenecek olup, bu yönüyle bölgesel kalkınmaya da önemli etkisi bulunacak.

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