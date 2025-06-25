Kapasite kullanım oranı yüzde 74,6

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde faaliyet gösteren 1842 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’nin sonucu açıkladı. Öte yandan güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin güven endekslerini açıkladı.