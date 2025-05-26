7 ülkede 21 projeyle üretim

Türkiye'nin enerji sektöründeki en önemli kamu aktörlerinden biri olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), uluslararası alandaki faaliyetlerini her geçen yıl daha da genişletiyor. Son veriler, hem proje kapsamı hem üretim hacmi açısından Türkiye’nin enerji vizyonunda tarihi bir döneme girildiğini gösteriyor. TPAO, şu anda 7 farklı ülkede toplam 21 proje yürütüyor. Bu ülkeler arasında Azerbaycan, Irak, Afganistan, Rusya, Somali, Pakistan ve Macaristan yer alıyor. Projeler, petrol ve doğal gaz arama, üretim ve saha geliştirme gibi alanlarda yoğunlaşıyor.





SOMALİ'DEN AFGANİSTAN'A HER YERDE SONDAJ

Azerbaycan’da ACG, Şah Deniz, BTC, SCP ve ALOV gibi büyük projelere dahil olan TPAO, Irak’ta Missan, Badra ve Siba sahalarında etkin. Afganistan’da Mezar-ı Şerif ve Sandıklı sahalarında çalışılırken, Somali’de hem kara hem deniz bloklarında ruhsatlı faaliyetler yürütülüyor. Pakistan’da Ziarat North ve Sukhpur II sahaları işletilirken, Macaristan’da Tamasi ve Buzsak sahaları öne çıkıyor. Rusya’da ise Baytugan sahasında operasyonlar devam ediyor. 2025 yılında TPAO’nun toplam günlük üretimi, 291 bin varil petrol eşdeğeri (v/g) seviyesine ulaşarak rekor kırdı.





ENERJİ DİPLOMASİSİNİN STRATEJİK ÖRNEĞİ

TPAO yalnızca aktif üretim yaptığı ülkelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda Afrika’dan Asya’ya 20’den fazla ülkede iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor. TPAO’nun iş geliştirme yaptığı ülkeler arasında Venezuela, Fas, Angola, Nijer, Cezayir, Libya, Somali, Pakistan, Türkmenistan, Umman, Endonezya, Azerbaycan, Malezya, Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkeler öne çıkıyor. Bu yaygın coğrafi dağılım, TPAO’nun yalnızca üretim değil, aynı zamanda enerji diplomasisi ve stratejik yatırım anlamında da çok boyutlu bir yaklaşım benimsediğini ortaya koyuyor. Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu’da yürütülen projeler, Türkiye’nin jeopolitik etki alanını genişletiyor. 2025 verileri, yurt içi üretimin yurt dışı üretimin önüne geçtiğini gösteriyor.





KÜRESELDEKİ YATIRIMIN SONUCU

Bu rakam, 2025 yılı ortalamasının üzerinde ve kurum tarihinin en yüksek üretim seviyesi olarak kayıtlara geçti. Verilere göre yurt içi üretim 171 bin 309 v/g, yurt dışı üretim ise 99 bin 236 v/g düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılından bu yana hızla yükselen toplam üretim grafiği, TPAO’nun hem yerli kaynaklara yaptığı yatırımların hem de uluslararası açılımlarının sonuç verdiğini gösteriyor.



