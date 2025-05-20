Üretim arttı fiyatlar düştü

Havaların ısınmasıyla birlikte sebze üretimi arttı. Çarşı pazarlardaki bolluk fiyatlarda önemli düşüşleri beraberinde getirdi. Hallere gelen sebze miktarında önemli artışlar oldu. Depolanması zor olan sebze ve meyve ürün grupları üretildiği gibi piyasaya akmaya başladı. Mayıs ayının başında başlayan hareketlilik, kısa sürede tezgahlardaki fiyatlara yansıdı. Sebze fiyatları, iki hafta öncesine göre ortalama yüzde 30-40 arasında düştü. Domates, salatalık, biber, patlıcan, yeşil fasulye, patates, soğan, marul ve maydanoz gibi ürün fiyatlarında dikkat çeken düşüşler vatandaşların, pazar torbalarını daha fazla doldurmasını beraberinde getirdi.





BİBER VE PATLICAN FİYATINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Tezgahlarda en çok göze çarpan kalemler ise biber ve patlıcan fiyatları oldu. İki hafta önce 40-50 lira arasında seyreden patlıcanın kilogramı 20-30 liraya kadar çekildi. Çarliston, sivri ve dolmalık biberin kilogramı da 50-55 liradan 20-25 liraya geriledi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Sebze fiyatlarındaki düşüşü Yeni Şafak’a değerlendirdi. Tavşan, “Ürün bol olursa fiyatlar düşüyor. Akaryakıt fiyatları, dövizin yükselmesi, faizlerin yüksek olması yani dış etkenler fiyatları çok da etkilemiyor. Bol olan ürünü satmak zorundasınız, saklayamazsınız. Arzı yüksek ürünlerin fiyatları da doğru orantılı düştü” dedi.





GEÇEN MAYISA GÖRE DAHA UYGUN

Sebze fiyatlarının, geçen yıl aynı döneme kıyasla daha uygun olduğunu belirten Yüksel Tavşan, “Geçen yıla kıyasla bu sene üretim, daha çok oldu. Bu noktada fiyatlar da aynı şekilde geri çekildi. Son gerçekleşen don olayının etkisini sebze ürünlerinde hissetmedik. Önümüzdeki dönemde meyveleri etkileyecek mi göreceğiz” diye konuştu.





PATATES VE SOĞAN İSTİKRARA KAVUŞTU

Patates ve soğandaki fiyat dalgalanmasının azaldığına vurgu yapan Yüksel, şöyle devam etti: “Tarım ve Orman Bakanlığı 13 üründe planlama yaptı. Bu 13 üründen 2 tanesi hal ürünü olan patates, soğan. Bu ürünlerde fiyat istikrarını sene sonuna doğru çok daha iyi göreceğiz. Önümüzdeki yıl ise faydasını hissedeceğiz. Bu noktada bakanlık, patates soğana ek olarak diğer temel sebze kalemlerini de planlama dahiline alırsa, sebze fiyatlarında oynaklık biter, tam istikrar sağlanır.”



