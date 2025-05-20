Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Üretim arttı fiyatlar düştü

Üretim arttı fiyatlar düştü

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarladaki üretim artışı, sebze fiyatlarını düşürdü. Mayıs başından itibaren hız kazanan arz, tezgahlara yüzde 40’a varan indirim olarak yansıdı. Domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi sebzelerin fiyatlarındaki önemli düşüş dikkat çekti. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Dış etkenler fiyatı çok etkilemiyor. Fiyatlar geçen mayısa göre daha uygun” dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte sebze üretimi arttı. Çarşı pazarlardaki bolluk fiyatlarda önemli düşüşleri beraberinde getirdi. Hallere gelen sebze miktarında önemli artışlar oldu. Depolanması zor olan sebze ve meyve ürün grupları üretildiği gibi piyasaya akmaya başladı. Mayıs ayının başında başlayan hareketlilik, kısa sürede tezgahlardaki fiyatlara yansıdı. Sebze fiyatları, iki hafta öncesine göre ortalama yüzde 30-40 arasında düştü. Domates, salatalık, biber, patlıcan, yeşil fasulye, patates, soğan, marul ve maydanoz gibi ürün fiyatlarında dikkat çeken düşüşler vatandaşların, pazar torbalarını daha fazla doldurmasını beraberinde getirdi.


BİBER VE PATLICAN FİYATINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Tezgahlarda en çok göze çarpan kalemler ise biber ve patlıcan fiyatları oldu. İki hafta önce 40-50 lira arasında seyreden patlıcanın kilogramı 20-30 liraya kadar çekildi. Çarliston, sivri ve dolmalık biberin kilogramı da 50-55 liradan 20-25 liraya geriledi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Sebze fiyatlarındaki düşüşü Yeni Şafak’a değerlendirdi. Tavşan, “Ürün bol olursa fiyatlar düşüyor. Akaryakıt fiyatları, dövizin yükselmesi, faizlerin yüksek olması yani dış etkenler fiyatları çok da etkilemiyor. Bol olan ürünü satmak zorundasınız, saklayamazsınız. Arzı yüksek ürünlerin fiyatları da doğru orantılı düştü” dedi.


GEÇEN MAYISA GÖRE DAHA UYGUN

Sebze fiyatlarının, geçen yıl aynı döneme kıyasla daha uygun olduğunu belirten Yüksel Tavşan, “Geçen yıla kıyasla bu sene üretim, daha çok oldu. Bu noktada fiyatlar da aynı şekilde geri çekildi. Son gerçekleşen don olayının etkisini sebze ürünlerinde hissetmedik. Önümüzdeki dönemde meyveleri etkileyecek mi göreceğiz” diye konuştu.


PATATES VE SOĞAN İSTİKRARA KAVUŞTU

Patates ve soğandaki fiyat dalgalanmasının azaldığına vurgu yapan Yüksel, şöyle devam etti: “Tarım ve Orman Bakanlığı 13 üründe planlama yaptı. Bu 13 üründen 2 tanesi hal ürünü olan patates, soğan. Bu ürünlerde fiyat istikrarını sene sonuna doğru çok daha iyi göreceğiz. Önümüzdeki yıl ise faydasını hissedeceğiz. Bu noktada bakanlık, patates soğana ek olarak diğer temel sebze kalemlerini de planlama dahiline alırsa, sebze fiyatlarında oynaklık biter, tam istikrar sağlanır.”


#Ekonomi
#sebze
#meyve
#tarla
#üretim
#fiyat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 19 MAYIS! 2025 yılında 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi gelecek mi?