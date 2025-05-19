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Karpuzda ilk hasat yapıldı: İşte tarladaki kilogram fiyatı

Karpuzda ilk hasat yapıldı: İşte tarladaki kilogram fiyatı

14:2819/05/2025, Pazartesi
DHA
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Adana'da erkenci ürünlerin hasadı başladı, karpuzun tarladaki fiyatı 7 TL olarak kaydedildi.
Adana'da erkenci ürünlerin hasadı başladı, karpuzun tarladaki fiyatı 7 TL olarak kaydedildi.

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana'da erkenci ürünlerin hasadı başladı. Adana karpuzu, tarlada kilosu 7 liraya satıldı. Adana bölgesinde önceki yıllarda 900 bin ile 1 milyon ton seviyelerinde olan üretimin bu yıl 750 bin ile 800 bin ton arasında gerçekleşeceği öngörüldü.

Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesinin Bahçe Mahallesi'nde ilk karpuz hasadı yapıldı. Bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle karpuz rekoltesinde düşüş beklenirken, Türkiye genelinde 4 milyon ton olan üretimin 3 milyon tona düşeceği bildirildi.


Adana bölgesinde ise önceki yıllarda 900 bin ile 1 milyon ton seviyelerinde olan üretimin bu yıl 750 bin ile 800 bin ton arasında gerçekleşeceği öngörüldü.


Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, bu sene tabiat şartları açısından çok zorlu geçtiğini, çiftçilerin çok zorlu şartlarda mücadele ettiğini söyledi. Yaşanan olumsuzlukların sadece karpuzun değil, tüm ekili tarım arazilerini etkilediğini anlatan Yeşilyaprak, "Bölgemizdeki karpuz hasadı normal şartlarda 1 hafta ile 10 gün önce gerçekleştirilebilirdi ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan don felaketi nedeniyle ektiğimiz fideleri sökmek zorunda kaldık ve ikinci bir ekim yapıldı.




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