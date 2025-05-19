Turizme darbe vuran işletme kapatıldı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, özel bir plaj işletmesinde görevli bir çalışanın, yaşanan bir gerginlik sonrasında yabancı bir turistle fiziksel müdahalede bulunduğu kameralara yansımıştı.





İstenmeyen olayın yaşanmasından kısa süre sonra hem Alanya Kaymakamlığı hem de Alanya Belediyesi işletmeye giderek incelemelerde bulundu.





Edinilen bilgilere göre, olayın yaşandığı gün içerisinde söz konusu plaj işletmesi zabıta ekiplerince mühürlendi ve halen kapalı durumda.





“Müsamaha Gösterilmeyecek”

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem adli hem de idari sürecin başlatıldığını duyurdu.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde Alanya’mızın bir plaj işletmesinde meydana gelen ve kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan turiste saldırı işlemi ile ilgili adli ve idari işlemler hemen başlatılmıştır. Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye’de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya’mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir.”



