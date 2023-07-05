Kara Kuvvetlerinin gücüne güç katacak 'Derman'ın ilk teslimatı yapıldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen bir kara aracı daha Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. Derman markasıyla geliştirilen 8X8 zırhlı lojistik destek aracı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenirken, tank taşıyıcı olarak tasarlanan ikinci jenerasyonunun prototipi de ilk kez fuarda tanıtıldı.