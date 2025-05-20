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Kayıt dışına dijital kontrol

Kayıt dışına dijital kontrol

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis'te mevcut yasama yılının ekonomi torba teklifiyle kapanması bekleniyor. Teklifle, kayıt dışılıkla mücadelede denetimin etkinliği için dijital ortamda, satıcılar ve tüketicilere ilişkin verilerin elde edilmesi kolaylaşacak. Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak için vergi toplama süreçleri de dijitalleşecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapısal reformlar kapsamında üzerinde durduğu düzenlemelerin yasama yılı tamamlanmadan Meclis gündemine alınması bekleniyor. Bu çerçevede, makro düzeyde kayıt dışı ekonomi boyutunun ölçülmesine ve vergi türleri bazında vergi açığı hesaplanmasına ilişin yeni yöntemler geliştirilecek. Edinilen bilgiye göre; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yetkilerinin yeniden düzenlenmesini içeren ekonomi torbasının da Meclis Başkanlığı'na sunularak Genel Kurul yaz tatiline girmeden yasalaşması gündemde. Teklifle; temassız ve kâğıtsız vergi daireleri hayata geçirilecek.


VERGİYE YAPAY ZEKA DENETİMİ

Teklifle, kayıt dışılıkla mücadelede denetimin etkinliği için dijital ortamda, satıcılar ve tüketicilere ilişkin verilerin elde edilmesi kolaylaşacak. Kayıtlı ekonomiye geçişi kolaylaştırmak adına vergi toplama süreçleri dijitalleşecek. Vergi idarelerinin denetim mekanizması daha rahat ve etkin bir şekilde sisteme işlenecek. Kayıt dışılıkla mücadelede, teknolojik imkânlardan daha çok faydalanılacak. Tahsilatta etkinliğin artırılmasında vergilerin dijital alanda tahsilatı teşvik edilecek. Prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak.


RADAR SİSTEMİ DEVREDE

Edinilen bilgiye göre; teklifle dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak uygulamalar geliştirilecek. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi için oluşturulan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) sistemine ağırlık verilecek. Mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle geliştirilecek. Vergi kaçakçılığı fiillerinin tespitine yönelik yapay zekâ imkânlarından yararlanmak suretiyle vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek.


VERGİ KAÇIRAN BÖYLE YAKALANACAK

Mali ve ekonomik verilerin entegrasyonu ve bu verilerin sektörel ve mükellef bazlı risk senaryolarını beslemesi suretiyle geliştirilecek. Vergi kaçakçılığı fiillerinin tespitine yönelik yapay zekâ imkânlarından yararlanmak suretiyle vergi kaçakçılığını besleyen sahte belge kullanımı önlenecek. Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari verilerden daha etkin yararlanılacak. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesi sağlanacak. Bu suretle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu teşvik edilecek ve vergisel risk unsurlarının, dijital takip ve risk yaklaşımı ile izlenmesine devam edilecek. Teklifin temmuz ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla belli olacak en düşük emekli aylığının da düzenlemede yer alacağı ifade edildi.


#Ekonomi
#kayıt dışı
#kontrol
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