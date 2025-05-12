Telefonda ekran süresi nasıl sınırlandırılır? Çocuklar için en etkili dijital kontrol yöntemleri

Günümüz dijital dünyasında çocukların teknolojiyle iç içe büyümesi kaçınılmaz. Ancak telefon ekranında geçirilen saatler, hem fiziksel hem zihinsel sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, çocuklarda ekran bağımlılığına karşı en etkili yöntemlerden birinin ekran süresi sınırlandırması olduğunu vurguluyor. Peki, Android ve iPhone cihazlarda ekran süresi nasıl kontrol altına alınır? İşte adım adım rehber…