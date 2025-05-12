Telefonda ekran süresi nasıl sınırlandırılır? Çocuklar için en etkili dijital kontrol yöntemleri

Çocuklarınız telefonu elinden düşürmüyor mu? Ekran başında geçirilen süre nasıl sınırlanır, hangi ayarlar kullanılmalı, uygulama bazlı kısıtlama mümkün mü?
Günümüz dijital dünyasında çocukların teknolojiyle iç içe büyümesi kaçınılmaz. Ancak telefon ekranında geçirilen saatler, hem fiziksel hem zihinsel sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, çocuklarda ekran bağımlılığına karşı en etkili yöntemlerden birinin ekran süresi sınırlandırması olduğunu vurguluyor. Peki, Android ve iPhone cihazlarda ekran süresi nasıl kontrol altına alınır? İşte adım adım rehber…
ANDROID TELEFONDA EKRAN SÜRESİ NASIL SINIRLANIR?
Adım adım Android ekran süresi sınırlama:
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Ekran veya ekran ve parlaklık bölümüne gidin.
- Ekran Zaman Aşımı veya uyku seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.
- Ekranınızın ne kadar sürede kapanacağını seçin.
Ayarlar uygulamasını açın, Dijital Denge ve ebeveyn denetimleri bölümüne gidin, Uygulama zamanlayıcıları bölümüne doğru kaydırın, Sınırlamak istediğiniz uygulamanın yanındaki "Zamanlayıcı ayarla" seçeneğine dokunun, Uygulama için bir zaman sınırı belirleyin.
iPHONE’DA EKRAN SÜRESİ NASIL AYARLANIR?
Adım adım iphone'da ekran süresi sınırlama:
- Ayarlar'a Girin:iPhone'unuzun ana ekranından Ayarlar uygulamasını açın.
- Ekran Süresi'ne Dokunun:Ayarlar menüsünde Ekran Süresi'ni bulun ve dokunun.
- Ekran Süresi'ni Açın:Eğer Ekran Süresi zaten açık değilse, açma seçeneğini tıklayın ve istenirse bir parola belirleyin.
- Kategori Seçin:Uygulama ve Web Sitesi Etkinliği, Atıl Süre, Sınırlamalar gibi çeşitli kategoriler arasından, ayarlamak istediğiniz kategoriye dokunun.
- Ayarları Yapın:Seçtiğiniz kategoriye göre, zaman sınırları, izin verilen uygulamalar, içerik kısıtlamaları gibi ayarları yapın.
- Atıl Süre Zamanlayın:Atıl Süre'yi kullanarak, belirli saatlerde uygulamaları ve bildirimleri engelleyebilirsiniz.
- Sınırlamalar Belirleyin:Uygulamalar ve özellikler için kullanım sınırları belirleyebilirsiniz.
DİJİTAL DÜNYADA DİSİPLİN MÜMKÜN MÜ?
Teknolojiye tamamen karşı olmak yerine, çocuklara bilinçli ve sınırlı kullanım alışkanlığı kazandırmak uzun vadede en sağlıklı yöntem. Sınır koymak, çocuklara dijital disiplini öğretmenin ilk adımıdır.