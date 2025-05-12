Google Drive’a yedekleme nasıl yapılır? Dosyalarınızı güvenceye almanın en pratik yolu

Verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız, düzenli olarak yedek almak artık bir zorunluluk. Ancak bunu her gün manuel yapmaya kimsenin zamanı yok. Google Drive’ın sunduğu otomatik yedekleme özelliği sayesinde, hem bilgisayarınızdaki hem de telefonunuzdaki veriler, arka planda sessizce buluta aktarılır. Peki bu sistemi nasıl kurabilirsiniz? Hangi cihazlarda hangi yollar izlenmeli?

GOOGLE DRIVE OTOMATİK YEDEKLEME NE İŞE YARAR?

Otomatik yedekleme, belirli klasörlerin veya dosyaların Google Drive hesabınıza düzenli olarak senkronize edilmesini sağlar. Böylece cihazınızı kaybetseniz, çökse ya da virüs bulaşsa bile verilerinize başka bir cihazdan kolayca ulaşabilirsiniz. Özellikle önemli belgeler, fotoğraflar ve projeler için büyük bir güvenlik sağlar.

BİLGİSAYARDA GOOGLE DRIVE OTOMATİK YEDEKLEME NASIL KURULUR?

1. "Drive for Desktop" Uygulamasını İndirin

Google’ın resmi sitesi üzerinden Google Drive for Desktop programını indirin ve kurun.

2. Google Hesabınızla Giriş Yapın

Kurulum sonrası Google hesabınızla oturum açın.

3. Yedeklenecek Klasörleri Seçin

Uygulama sizi yönlendirecektir. Yedeklemek istediğiniz klasörleri (Belgeler, Masaüstü, Fotoğraflar gibi) seçin.

4. Yedekleme Ayarlarını Yapın

• Yalnızca yedekle ya da senkronize et seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

• "Yükleme boyutu" ayarından yüksek kaliteli ya da orijinal kalite arasında seçim yapın.

5. İşlem Tamam

Seçtiğiniz klasörler belirli aralıklarla otomatik olarak Google Drive'a yedeklenmeye başlar.

TELEFONDA GOOGLE DRIVE OTOMATİK YEDEKLEME NASIL YAPILIR?

Android Cihazlar İçin:

1. Ayarlar > Google > Yedekleme menüsüne gidin.

2. “Google One Yedekleme” ya da "Cihazı Yedekle" seçeneğini aktif edin.

3. Uygulama verileri, fotoğraflar, mesajlar ve cihaz ayarları otomatik olarak yedeklenir.

4. Ayrıca, Google Fotoğraflar uygulamasından fotoğraf ve videolar için ayrı bir otomatik yedekleme açabilirsiniz.

iOS (iPhone) İçin:

1. App Store’dan Google Drive uygulamasını indirin.

2. Uygulamada oturum açtıktan sonra Ayarlar > Yedekleme menüsüne girin.

3. Kişiler, takvim, fotoğraflar gibi içerikleri yedeklemek için ilgili izinleri verin ve başlatın.

HANGİ DOSYALAR OTOMATİK YEDEKLENEBİLİR?

Belgeler (.doc, .pdf, .xls vs.)

Fotoğraf ve videolar

Masaüstü ve Belgeler klasörü

Uygulama verileri (Android)

Rehber ve takvim kayıtları

YEDEKLEME NE SIKLIKTA GERÇEKLEŞİR?

Google Drive otomatik yedeklemeleri genellikle internet bağlantısı olduğunda, arka planda çalışacak şekilde yapılır. Bilgisayarda yapılan değişiklikler anlık olarak senkronize edilirken, telefonlarda ise bu işlem belirli aralıklarla gerçekleşir.

YEDEKLEMELER ÜCRETSİZ Mİ? GOOGLE DRIVE DEPOLAMA SINIRI NE KADAR?

Google her kullanıcıya ücretsiz olarak 15 GB depolama alanı sunar. Ancak bu alan Gmail, Google Fotoğraflar ve Drive arasında ortak kullanılır. Daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için Google One abonelik planları mevcuttur.

VERİLERİNİZİ KAYBETMEDEN ÖNCE ÖNLEM ALIN

Teknoloji arızalanabilir ama verilerinizi kaybetmek zorunda değilsiniz. Google Drive otomatik yedekleme sistemi, kişisel ya da profesyonel verilerinizi korumanın en kolay yollarından biri. Kurulumu bir kere yapmanız yeterli, sonrası sizin yerinize çalışıyor.



















