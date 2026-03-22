Kenevirde yeni ekonomi modeli

Türkiye'de kenevir üretimi, uzun yıllar boyunca yalnızca lif, tohum ve sap gibi endüstriyel kullanım alanlarıyla sınırlı kaldı. Ancak 2023 ve 2025 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle bu çerçeve köklü biçimde değişti. Artık kenevirin yaprak ve çiçekleri de belirli koşullar altında üretilebilecek ve başta sağlık sektörü olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu yeni yönetmelik, üretimden denetime, kota sisteminden üretim alanlarına kadar kenevirin Türkiye’deki yol haritasını netleştiriyor.





SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN HAM MADDESİ OLACAK

Yapılan düzenlemelerle birlikte kenevir, ilk kez sağlık sektörünün doğrudan ham maddesi haline geliyor. Daha önce üretimine izin verilmeyen yaprak ve çiçekler; tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ve destek ürünlerinde kullanılabilecek. Bu alan, Türkiye için yeni bir üretim sahası olarak tanımlanırken, sektörün gelişimi büyük ölçüde iç talep ve ihracat potansiyeline bağlı olacak. Lif, tohum ve sap üretimi; tekstil, inşaat, otomotiv, savunma sanayisi ve gıda sektörlerinde değerlendirilmeye devam edecek. Böylece kenevir, çok sektörlü bir değer zincirinin merkezine yerleşmiş oluyor. Yeni sistemde üretim serbest değil, planlı olacak. Özellikle tıbbi ve sağlık amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek kota doğrultusunda gerçekleştirilecek. Kota belirlenirken arztalep dengesi, güvenlik koşulları, üretici sayısı ve dış ticaret imkânları gibi kriterler dikkate alınacak.





KAPSAMLI DENETİM

Kenevir üretiminde en kritik başlıklardan biri denetim. Yeni modelde bu süreç çok katmanlı bir yapıya kavuşturulmuş durumda. Lif, tohum ve sap üretimi ile kişisel bakım ve destek ürünlerine yönelik yetiştiricilik; il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli iki ziraat mühendisi ile kolluk personelinden oluşan teknik ekipler tarafından denetlenecek. Yeni düzenlemeye göre kenevir üretimi, kullanım amacına bağlı olarak farklı alanlarda yapılacak. Tıbbi ve sağlık amaçlı üretim; TMO'nun Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında, Organize Tarım Bölgeleri’nde veya Sağlık Bakanlığı’ndan üretim izni almış tesislerin bulunduğu alanlarda gerçekleştirilecek.



