Murat Ülker yazdı: Bir kez daha tıbbı kenevir ve sonuçları

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde yayımladığı 'Bir kez daha, tıbbı kenevir ve sonuçları' başlıklı yeni yazısını okurlarıyla paylaştı.

Murat Ülker'in yazısı şu şekilde;

20 Temmuz 2025’te kanunla, kenevirden elde edilen tıbbi, sağlık, kişisel bakım ve destek ürünlerinin üretimi, ruhsatlandırılması, takibi ve satışı yasal bir çerçeveye alındı. Şöyle yazmıştım.

Kenevir tarımını sanayi veya ilaç adıyla meşrulaştırmak, çetelere yeni ve legal bir arka kapı açmak demektir. Uyuşturucu ticareti kılıf değiştirir ama amacından asla vazgeçmez, derler.

Bizde ne olacak, görmek için henüz erken ama dünyada diğer ülkelerdeki sonuçları ortaya koyan çok önemli bir araştırma yayımlandı (2).

ABD’nin en saygın tıp dergilerinden JAMA’da yayımlanan kapsamlı bir incelemede, tıbbi esrarın yani kenevirin iddia edildiği birçok hastalıkta şifa etkisi olduğuna dair bilimsel kanıt bulunmadığı sonucuna varıldı (3).

Çalışmada, günlük esrar yani kenevir kullanımının kalp hastalığı ve inme riskini iki katından fazla artırdığı belirtiliyor. Özellikle günümüzde yaygınlaşan yüksek THC (4) oranına sahip ürünlerin, psikoz ve anksiyete bozuklukları riskini ciddi biçimde yükselttiği vurgulanıyor.

Araştırmacılar, kenevir kullanan kişilerin yaklaşık yüzde 30’unun kannabis yani kenevir kullanım bozukluğu, yani bağımlılık kriterlerini taşıdığını ortaya koydu. Bu oran, tıbbi amaçla kullananlarda yüzde 3 ila 12 arasında seyrediyor.

Araştırmacılar, bazı FDA onaylı ilaçların kannabinoid içerdiğini ancak ham kenevirin tıbbi bir ilaç olarak kabul edilemeyeceğini vurguluyor ve kenevir adı altında satılan ürünlerin, ilaçlar gibi denetlenmediğini; standart dozlama sistemine sahip olmadığını, devlet güvenceli kontrollerden geçmediğini ve parti bazında içerik farklılıkları gösterdiğini belirtiyor. Bu yeni inceleme, son yıllarda yayımlanan başka araştırmalarla da örtüşüyor.

Mayıs 2025’te bir başka çalışma, esrar kullanımının damar hasarına da yol açtığını ortaya koymuş ve esrar yani kenevir kullanıcılarının kalp krizi geçirme riskinin yüzde 51 daha yüksek olduğunu göstermiş. Avrupa’da yapılan bir araştırma, tip 2 diyabet riskinin esrar yani kenevir kullanıcılarında dört kat arttığını saptamış. Araştırmalar, kenevir kullanımının psikoz, şiddet ve suç oranlarıyla da bağlantılı olduğunu gösteriyor.