Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm başvurusu için öncelikle dönüşüm olması istenen taşınmaz için riskli yapı raporu alınması gerekiyor. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilerek yetkilendirilen aracı kurumlara başvuruda bulunulması yeterli.

Yaşadığınız şehirde bulunan söz konusu kurumları internet üzerinden kısa bir araştırma yaparak bulabileceğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden de bilgi edinmeniz mümkün. Apartmanlarda riskli yapı raporu almak için tek bir kat sahibinin başvuruda bulunması yeterli.

Rapora itiraz ikinci değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor

Yapılan incelemeler sonucunda yapının riskli yapı olduğunun belirlenmesi durumunda riskli yapı raporu düzenleniyor, bu rapora diğer kat sahiplerinin itiraz etmemesi durumunda bina yıkım kararı veriliyor. Diğer kat sahipleri tarafından riskli yapı raporuna itiraz edilirse bu durumda ikinci bir değerlendirme yapılması gerekiyor.

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Yapılan yeni değerlendirme sonucunda da bina riskli yapı olarak belirlenirse binanın yıkımına karar veriliyor, riskli yapı olarak belirlenmezse ise ilk karar iptal ediliyor. Binanın riskli yapı olarak belirlenmesinin ardından değerlendirmeyi yapan firma zaten bina sahiplerini yönlendiriyor.

Kentsel dönüşüm başvurusu için gerekli evraklar

-Tapu Fotokopisi

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat

-Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı

-Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı (Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı)

-Vekaletname

-Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kaç yaşında binalar kentsel dönüşüme giriyor?

20 yaşında daha eski olan binalarda kentsel dönüşüm başvurusu yapılırken yine binanın yapım tarihine bakılmaksızın temelinde ya da duvarlarında çatlak ve hasar olan binalarda da riskli yapı tespit raporu istenebiliyor.

Riskli yapı tespit raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanlı kuruluşlar tarafından yapılırken tek bir kat sahibinin dahi başvuruda bulunmaması binada riskli yapı denetimi yapılması için yeterli oluyor.

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EKONOMİ Bir binanın kentsel dönüşümü nasıl yapılır?