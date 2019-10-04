Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Haluk Sur: İstanbul'da 2 milyon konut yenilenmeli

Deprem riskini ve kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmak amacıyla 2013 yılında ilki gerçekleştirilen 'Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nin altıncısı 7 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Management Plus Danışmanlık ve Eğitim tarafından düzenlenen kongrenin tanıtımına ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Sur, kentsel dönüşümün öneminden bahsetti.

Sur, yıllar önce, kentsel dönüşümün kamu-özel ortaklığıyla, ilgili kurum ve kuruluşların dahil olmasıyla, halkla birlikte ve güven tesis ederek başarılı olacağını söylediklerini, hala aynı noktada olduğunu söyledi.

GÜNDEM Kaybedecek bir günümüz bile yok

"Kentsel dönüşüm milli seferberlik kadar önemli"

Kentsel dönüşümün milli seferberlik kadar önemli olduğunu dile getiren Sur, "Ülkenin nüfusunun belki de yarısından fazlasını doğrudan ilgilendiren bir süreci milli seferberlik ilan etmişçesine davranmadan yürütmek mümkün değil. 7 milyon konutun yenilenmesi gerekirken hala 100-200 bin adetleri konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sur, Türkiye'de yenilenmesi gereken konut sayısının 7 milyon olduğunun belirtildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da halihazırda mevcut konut sayısı 4-4,5 milyon adet. Araştırmalara göre, bunun yaklaşık 2 milyon adedinin kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm yapılırken Bağdat Caddesi'ndeki yanlışlara düşmemeli. Burada arz-talep dengesi gözetilmediği için sıkıntılar yaşandı. Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili bir şeyler yapılıyor ama hep parça parça. Kentsel dönüşüm tüm yönleriyle entegre ve planlı bir şekilde ele alınmalı. Mastır planından arz-talep dengelerine ve yeşil alana kadar her şey düşünülmeli."

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OYNAT 00:39 Deprem sırasında engelli arkadaşlarını dışarı böyle taşıdılar İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. BiP'te paylaş

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"Kentsel dönüşüm tüm yönleriyle masaya yatırılacak"

Management Plus Genel Müdürü Haldun Ersen, bu yıl "Kentsel Stratejiye Dayalı Akıllı Şehirler ve Kentsel Dönüşüm İlişkisi" ana temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin, Türkiye'nin tek ulusal kentsel dönüşüm kongresi olma özelliğini taşıdığını belirterek, bu iş için 6-7 yıldır çabaladıklarını söyledi.

Kongreyi, tüm paydaşlara ve vatandaşlara kentsel dönüşümü her yönüyle anlatmak için hayata geçirdiklerini dile getiren Ersen, deprem riskini ve kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmak amacıyla yola çıktıklarını bildirdi.

FOTOĞRAF 10 Gümüşpala Mahallesi’nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden etkilendi. 24 Ağustos 1999'da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit raporunda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın ‘fazla tehlikeli’ durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi. Raporda ayrıca, bu apartmandaki betonun elenmemiş ve yıkanmamış deniz kumundan yapıldığı, ön ve arka aksta kolon ve perde betonların kalitesiz olduğu, hasara uğradığı, kolonlarda mukavemetin 100 kilogramsantimetre karenin altında olduğu belirlendi. Raporda, diğer kolon ve katlarda hazır beton kullanıldığı için buralarda kalitenin arttığı, bodrum katta ağır yapısal hasar, zemin katta orta duvar hasarları görüldüğü yer almıştı. GÜÇLENDİRME YAPILDI <br> Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binanın sakinleri Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercüment Köksal, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ve Araştırma Görevlisi Erol İnce'nin hazırladığı güçlendirme çalışmasını bir firma ile anlaşarak yaptı. Güçlendirme çalışmalarının ardından aynı üniversiteden Yardımcı Doç.Dr. Zafer Kütüğ, Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Koçak, Araştırma Görevlisi Yüksek Mühendis Gökhan Altındaş’ın imzasını taşıyan 30 Aralık 1999 tarihli raporda, ‘Yapının iskan edilmesinde bir mahzur olmadığı’ belirtildi. Bina sakinleri, binanın yıkılmasını önlemek amacıyla 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak hazırlanan raporları sunarak Kübra Apartmanı'nın 'Hafif hasarlı' olarak kabul edilmesi için başvurdu. Ancak, sonuç alamadı. AFAD’IN YAZISI <br> Avcılar Belediyesi, 6 ay önce binanın tahliye edilmesine karar verirken, zabıta görevlileri yapıyı mühürledi. Ancak, ellerinde 'Sağlam raporu' bulunduğunu savunan bina sakinleri mührü açarak burada oturmayı sürdürdü. 1.5 ay önce AFAD tarafından belediyeye gönderilen yazıda 20 yıl önce ‘Ağır hasarlı’ olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbeti soruldu. Kayıtlara bakılarak yapılan incelemede binanın halen kullanıldığı tespit edilince zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamak için ilgili kurumlara yazı gönderilerek elektrik ve doğalgazları da kesildi. Buna rağmen bazı aileler evlerini terk etmeyince zabıta, kalan ailelerden en kısa sürede binayı terk etmelerini istedi. “PSİKOLOJİMİZ BOZULDU” <br> Bina sakinlerinden Ayşe Özkara, evlerinin tahliyesinin önüne geçmek için tüm çabalarını harcadıklarını yine de sonuç alamadıklarını söyledi. Özkara, “Psikolojimiz kalmadı. Nereye başvurduysak geri çevrildik. Tekim, çalışıyorum, 2 çocuk okutuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, güçlendirme ve ‘Burası kullanılır halde, sağlam' diye raporlarımız var. Raporları kabul ettiremedik. 'Bu binayı yıkacağız' diyorlar. Zabıta her sabah- akşam geliyor. Bizi yıldırdılar. Tuttuğum evin boya badanasını tamamlayamadım. Bir aydır, elektriğimiz, doğalgazımız yok. Mülteci haldeyiz. Karotu da aldık, temiz kağıdını aldık, kabul etmiyorlar. Profesörlerin 'sağlamdır' diye raporları var. Kabul etmiyorlar” diye yakındı. Diğer bina sakinlerinden asgari ücretle çalışan Hatun Karakaş zabıtanın kapılarını kırdığını iddia ederken, “Gelip boşaltacağım dedim, bir hafta süre istedim. ‘Bir şey yapamayız’ denildi. Güçlendirme yapıldı 'belediyeye bildirilmemiş' denildi. Kira yardımı da yapılmadı. İşime gittim, kapı, kilitler kırılmış. Eşyam eksik olsa kime dava açacağım” dedi. AFAD SORDU <br> Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, bu bina ile ilgili gelişmelerin Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgisi olmadığını vurguladı. Ektiren, DHA muhabirinin soruları üzerine, 1.5 ay öncesinde AFAD’tan yazı aldık. Bu bina 1999 depreminde ağır hasarlı binalar listesinde olduğundan bize yıkılıp-yıkılmadığı soruldu. Yapı stoku listemizde baktığımızda bu binanın yıkılmadığını tespit ettik. Kat maliklerine tahliye için tebligat yaptık. Aslında bina sakinlerine ilk tebligatımız 6 ay önceydi. Biz binayı o tarihte mühürledik. Kendileri mührü kırıp içeri girdiler. İkinci son mühürlememizde zabıta gücüyle tahliye ettik kendilerini” dedi. İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, şöyle devam etti: “TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL <br> “Söz konusu bina ağır hasarlı. Ağır hasarlı binalar teknik olarak güçlendirilemiyor. Fakat bunlar kendileri ‘Güçlendirdik. Binamız sağlam’ iddiasındaydı. Teknik olarak ağır hasar almış, kolon, kirişlerde kesik olan binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığı biliniyor. Dolayısıyla o bina boşaltıldı. Şu anda söküm işlemi başladı. Münferit olay. O dönem yazışmalar olmuş, ‘Burayı boşaltın’ denilmiş. O zaman unutulmuş olabilir. AFAD tüm ilçelere ‘Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?’ diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik... Dolayısıyla Silivri'deki son depremden önce orayı apar topar boşalttık. Yani o boşaltma şu andaki depremden değil, 1999 depreminden hasarlı olan bina. 6 ay önce ilk mühürlemeyi yapmıştık. Son 1.5 ay önce de ikinci mühürlemeyi yaparak nüfustan tahliye ettik. Şu an söküm işleri var, kapı, pencere, klima, kombi vs. sökülüyor. Onları almalarını müteakip kendileri yıkacaklar. Yıkmazlarsa kendimiz yıkacağız, biz yüzde 20 maliyet farkı ile kendilerine rücu edeceğiz. Ama kendileri yıkacaklar diye duyum alıyoruz.” Avcılar'da 'ağır hasarlı' binaya 20 yıl sonra mühür ve tahliye Avcılar'da 'ağır hasarlı' binaya 20 yıl sonra mühür ve tahliye Marmara Bölgesi'ni vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi, yıkılmasına karar verildi. Bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.

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Ersen, bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek programın 7 Kasım'da Fairmont Quasar Hotel İstanbul'da düzenleneceğini kaydederek, etkinlikte inşaat sektörünün ve belediyelerin önde gelen temsilcileri ve başkanlarının kentsel dönüşüm konusunu 5 ayrı oturumda tüm detaylarıyla masaya yatıracağını aktardı.

Geçen yıl 12 büyükşehir belediye başkanının yanı sıra çok sayıda il ve ilçe belediye başkanlarının da programa katıldığını ifade eden Ersen, bu sene de önemli isimlerin kongrede hazır bulunacağını söyledi.

"Başarılı kentsel dönüşüm projeleri ödüllendirilecek"

Ersen, program kapsamında kentsel dönüşümde güzel ve başarılı projeler hayata geçiren belediyelerin 6 dalda ödüllendirileceğini, bu yıl ikinci kez verilecek "Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik Ödülleri"nin alanında uzman jüri üyelerince belirleneceğini bildirdi.

OYNAT 00:39 Kandilli Rasathanesi'nde açıklama yapılırken deprem oldu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi'nde canlı yayında açıklama yaparken deprem meydana geldi. Özener, 'Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz' dedi. Özener, Büyük İstanbul Depremi için ise 'Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını ve git gide yaklaştığını biliyoruz. Ancak zaman vermemiz mümkün değil' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Haldun Ersen, ödüllerin "En İyi Kentsel Tasarım Planı Olan ve Uygulayan Belediye Ödülü", "En İyi Riskli Alan Projesi Geliştiren Belediye Ödülü", "En İyi Sosyal ve Kültürel Dokuyu Ortaya Çıkaran Belediye Ödülü", "En İyi Sosyal Etki Değerlendirmesini Yapan ve Projelere Yansıtan Belediye Ödülü", "En İyi Akıllı Şehir Uygulamaları Başlatan Belediye Ödülü" ve "En İyi Düşük Yoğunlukla Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Projesi Geliştiren Belediye Ödülü" başlıklarıyla sahiplerini bulacağını bildirdi.

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Toplantıda, kongrenin ödül jürisinde bulunan Ege Yapı Proje Geliştirme ve Kentsel Dönüşüm Koordinatörü Pervin Kınık, Türkiye Emlak Katılım Bankası Gayrimenkul Portföy Yönetimi Direktörü İsmet Erdem, ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal, İş Bankası Bireysel Krediler Müdür Yardımcısı Çağlar Gürkanlı ve ARUP Akıllı Şehir Yöneticisi Ersoy Pehlivan hazır bulundu.