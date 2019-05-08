Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Kervansaray borçlarını yapılandırdı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
EMLAK

Kervansaray borçlarını yapılandırdı

Kervansaray Yatırım Holding, KAP’a yaptığı açıklamada Denizbank ile geçmişten gelen borçları yapılandırdığını duyurdu. Kervansaray Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, borç yapılandırma anlaşmasının finansal sürdürülebilirlik açısından şirkete güç kazandıracağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kervansaray Yatırım Holding'in çok sayıda oteli bulunuyor.
Kervansaray Yatırım Holding'in çok sayıda oteli bulunuyor.

Türk turizm sektörünün en köklü otel zinciri yatırımlarına sahip olan Kervansaray Yatırım Holding, 2018 yılından başlattığı yeniden yapılanma sürecinde dev bir adım daha attı. Denizbank ile geçmişten gelen borçların yeniden yapılandırılması konusunda anlaşmaya varan Kervansaray Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeniden yapılandırma anlaşmasının detaylarını da paylaştı.

Geçen yıl, 3 senelik sürenin ardından Uludağ Kervansaray’ı yeniden hizmete sokan Kervansaray Yatırım Holding, bir yandan turizm sektöründe eski parlak günlerine dönmek için operasyonel faaliyetlerini güçlendirirken diğer yandan da finansal sürdürülebilirlik yolunda önemli adımlar atıyor.

Birçok bankayla yapılandırma anlaşmalarına imza atan Kervansaray Yatırım Holding, KAP’a yaptığı açıklamada, Denizbank ile borç yapılandırma anlaşması imzalandığını duyurdu.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz' in geçmişten gelen borçlarından Denizbank A.Ş.'ye olan kredi, faiz ve sair borçlarımızın tamamı, Kamu Aydınlatma Platformunda da duyurduğumuz üzere Denizbank A.Ş ile yapılan görüşmelerimizin neticesinde yeniden yapılandırılmış, Denizbank A.Ş ile ödeme şartlarında anlaşılarak ödeme planına bağlanmıştır. Bu kapsamda Denizbank A.Ş ile arabulucu nezdinde anlaşma imzalanmış olup borçlarımız ilk 16,5 ay ödemesiz olmak üzere ve buna müteakip 54 ay vadeli olarak yapılandırılmıştır. Sayın, pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.” denildi.

“ANLAŞMA BİZE GÜÇ KAZANDIRACAK”

Kervansaray Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm çabamız Türk turizminin köklü kuruluşlarından biri olan Kervansaray Yatırım Holding’in, eski günlerine dönerek Türk turizminin hizmetinde faaliyetlerine devam etmesini sağlamak için. Uludağ otelimizin açılmasının ardından başarılı bir kış sezonunu geride bıraktık. Şimdi ise güçlü bir yaz sezonu başlıyor. Biz de bu doğrultuda bir yandan şirketimizin turizm yatırımlarını operasyonel açıdan güçlendirirken diğer yandan da geçmişten gelen finansal borçları sürdürülebilir bir yapıya oturtmaya çalışıyoruz. Bu açıdan Denizbank’la yaptığımız anlaşma da sürdürülebilirlik açısından bize önemli bir güç sağlayacak” dedi.

REKLAM

AYM'den kamulaştırmalara yönelik hak ihlali kararı
EKONOMİ
AYM'den kamulaştırmalara yönelik hak ihlali kararı

Tirsan ve Tiryakiler sözlü savunma verdi
EKONOMİ
Tirsan ve Tiryakiler sözlü savunma verdi
İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

AK Parti, YSK'nın kararını anlatan bir video paylaştı.
İsrail istiyorTrump imzalıyor

İsrail istiyor
Trump imzalıyor

​Trump yönetimi, İran'a yeni yaptırımlar getirdi.
Tarihi gece

Tarihi gece

Tottenham tarihinde ilk kez Devler Ligi finalinde.
6 sayfada İstanbul kararı

6 sayfada İstanbul kararı

Cumhurbaşkanlığı, YSK'nın kararını madde madde açıkladı.
Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Erdoğan'dan ​Kara Harp Okulu'nda önemli mesajlar.
CHP'nin<br>tehditlerine tepki

CHP'nin
tehditlerine tepki

​YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez.
İki gündür<br>sahile vuruyor

İki gündür
sahile vuruyor

Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri paketler halinde topladı.
Lambalarla<br>ava çıktılar

Lambalarla
ava çıktılar

​Kilosu 45 liradan tam 20 ton yurt dışına gönderiliyor.
FETÖ'cülere hapis

FETÖ'cülere hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İbrahim Zengin'i hapis cezasına çarptırdı.
İkizlerin<br>esrarengiz ölümü

İkizlerin
esrarengiz ölümü

Şanlıurfa'daki aile daha önceden de 4 çocuğunu kaybetmişti.
Bu fırsatı kaçırmayın

Bu fırsatı kaçırmayın

Üretici ve yatırımcılara 60 milyon avroluk hibe.
CHP'den İstanbul ve<br> 24 Haziran için iptal başvurusu

CHP'den İstanbul ve
24 Haziran için iptal başvurusu

​CHP'den YSK'ya seçim iptalleri için yeni başvuru.
3 bin 900 yıl<br>hapsi isteniyor

3 bin 900 yıl
hapsi isteniyor

Geçtiğimiz yıl yurt dışına kaçarken yakalanmıştı.
Özel beton kullanıldı

Özel beton kullanıldı

​Akkuyu Nükleer AŞ'den 'çatlak' açıklaması.
Dikkat<br>çeken oy hesabı

Dikkat
çeken oy hesabı

Bahçeli'den yüzde 18,81'lik oy için yeni açıklama.
Dünyada<br> ilk olmayı hedefliyor

Dünyada
ilk olmayı hedefliyor

Test görüntülerinde tehditler başarıyla yok edildi.
Bu panik telaş<br>hakaret niye?

Bu panik telaş
hakaret niye?

​AK Parti'nin YSK temsilcisinden sert çıkış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.