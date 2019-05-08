Kervansaray borçlarını yapılandırdı

Türk turizm sektörünün en köklü otel zinciri yatırımlarına sahip olan Kervansaray Yatırım Holding, 2018 yılından başlattığı yeniden yapılanma sürecinde dev bir adım daha attı. Denizbank ile geçmişten gelen borçların yeniden yapılandırılması konusunda anlaşmaya varan Kervansaray Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeniden yapılandırma anlaşmasının detaylarını da paylaştı.

Geçen yıl, 3 senelik sürenin ardından Uludağ Kervansaray’ı yeniden hizmete sokan Kervansaray Yatırım Holding, bir yandan turizm sektöründe eski parlak günlerine dönmek için operasyonel faaliyetlerini güçlendirirken diğer yandan da finansal sürdürülebilirlik yolunda önemli adımlar atıyor.

Birçok bankayla yapılandırma anlaşmalarına imza atan Kervansaray Yatırım Holding, KAP’a yaptığı açıklamada, Denizbank ile borç yapılandırma anlaşması imzalandığını duyurdu.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz' in geçmişten gelen borçlarından Denizbank A.Ş.'ye olan kredi, faiz ve sair borçlarımızın tamamı, Kamu Aydınlatma Platformunda da duyurduğumuz üzere Denizbank A.Ş ile yapılan görüşmelerimizin neticesinde yeniden yapılandırılmış, Denizbank A.Ş ile ödeme şartlarında anlaşılarak ödeme planına bağlanmıştır. Bu kapsamda Denizbank A.Ş ile arabulucu nezdinde anlaşma imzalanmış olup borçlarımız ilk 16,5 ay ödemesiz olmak üzere ve buna müteakip 54 ay vadeli olarak yapılandırılmıştır. Sayın, pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.” denildi.

“ANLAŞMA BİZE GÜÇ KAZANDIRACAK”

Kervansaray Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüm çabamız Türk turizminin köklü kuruluşlarından biri olan Kervansaray Yatırım Holding’in, eski günlerine dönerek Türk turizminin hizmetinde faaliyetlerine devam etmesini sağlamak için. Uludağ otelimizin açılmasının ardından başarılı bir kış sezonunu geride bıraktık. Şimdi ise güçlü bir yaz sezonu başlıyor. Biz de bu doğrultuda bir yandan şirketimizin turizm yatırımlarını operasyonel açıdan güçlendirirken diğer yandan da geçmişten gelen finansal borçları sürdürülebilir bir yapıya oturtmaya çalışıyoruz. Bu açıdan Denizbank’la yaptığımız anlaşma da sürdürülebilirlik açısından bize önemli bir güç sağlayacak” dedi.

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