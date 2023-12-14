Kira fiyatlarında da rüzgar tersine döndü: Yüzde 15'lik düşüş yaşanıyor

Kısa vadeli kiralamalara yönelik yapılan düzenlemelerin fiyat düşüşünü etkilediğini aktaran Aşa,

"Günlük kiralık evlerde de bir azalma oldu. Oldukça azalma oldu çünkü vatandaş artık canı sıkılan veya daha fazla kâr elde etmek isteyen ve uzun vadeli kiracıyla uğraşmak istemeyen ev sahiplerimiz evini günlük, haftalık vermeye başlamıştı. Bu da emlak pyasasına sekte vurduğu yönde arzı kısıtladığı yönde görüşümüz talebimiz. Biz Maliye Bakanlığı'na, Turizm Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na bu konuda görüş bildirdik. Kısa vadeli kiralama konaklama statüsünde oluyor. O zaman bunun kanununa uyacağız. Şimdi yaklaşık 50 bin evden bahsedildi. Yani biz tam net bilmiyoruz ama işte 50 bin evin şu anda günlük kiralıktan normal piyasaya döndüğü yönünde haber geldi. Dedik ya talebi kısıtlıyor bunlar. Sen piyasada günlük verdiğin evi aslında normal piyasada uzun vadeli vermen lazım. Sen bunu çekiyorsun piyasadan ne yapıyorsun kısıtlamaya sebep oluyorsun" ifadelerini kullandı.