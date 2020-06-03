Kira zam oranları belli oldu

TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta yüzde 1,36 artarken, yıllık bazda yüzde 11,39 oldu.

2020 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

Mayıs ayı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre bu ay kira artış oranı yüzde 12,10 oldu.

BİN TL'DE 120 TL ZAM!

Böylece Haziran ayında kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12'yi geçemeyecek. Bu da haziran ayında kontratı yenilenecek bir kiracının bin TL'lik kirasında 120 TL'lik, 1500 TL'lik kirada 180 TL, 2000 TL'lik kirada ise 240 TL'lik artış anlamına geliyor.

TÜFE'YE GÖRE BELİRLENİYOR

Konut kirası zam oranları geçtiğimiz yıl ocak ayına kadar Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılıyordu.

Söz konusu uygulama torba yasa ile değiştirilerek, bu tarihten itibaren kira artış oranı ÜFE yerine Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılması kararlaştırılmıştı.