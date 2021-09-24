Kiralık evde altı kritik uyarı: 3500 liralık evi 750 lira indirerek ilan çıkıyorlar

Yüz yüze eğitim kararının açıklanması ve şehre dönüş ile birlikte konut talebi de canlanırken, İstanbul’da yıllık kiralık fiyat değişimi yüzde 105’e kadar ulaştı.

Talep artışındaki yüzde 50’lik kısmın öğrenci kaynaklı olduğuna işaret eden piyasa uzmanları. öğrencilerin okullarına, çalışanların da şehirlere dönmesi, talebi besleyen ana maddeler arasında olduğuna dikkat çekiyor.

En çok konut aranan ilçeler arasında yer alan İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, yıllık kiralık fiyat değişiminde yüzde 109’luk artışla diğer ilçelere fark attı. Yıllık kiralık fiyat değişiminde Sancaktepe’ye en yakın ilçe yüzde 67’lik artışla Ankara’nın Keçiören ilçesi olurken, onu yüzde 60’lık artışla Konya Selçuklu izledi.

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DÜŞÜK FİYATA DİKKAT!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kiralık ev fiyatlarındaki artışı fırsat bilen siber dolandırıcılar ise uygun fiyatlı ev arayışında olan vatandaşları hedeflemeye başladı. Söz konusu şahıslar; sahte ve nispeten daha ucuz internet ilanlarıyla kendilerine ait olmayan bir evi defalarca kiralayıp kapora isteyerek, ev arayışında olan vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Dolandırıcılar, üniversitelere ya da merkezî noktalara yakın yerleri tercih ederken şüphe uyandırmamak için ise fiyatları makul aralıklarda tutuyor. Bir ev başka bir ilanda ya da sitede 3.500 TL’ye kiralanırken dolandırıcılar aynı evi 2.750 TL’ye sunuyor. Aynı sahte ilandan defalarca kapora alıp, kayıplara karışıyorlar.

EV ARAYANLARA ALTI UYARI

1- Sahte ilanın uygun fiyatlı olması nedeniyle dolandırıcılar yoğun talep olduğunu belirterek kapora isteyebilirler. Evi görmeden kapora vermeyin. Evi gördükten sonra kapora verecekseniz, bu işlemi elden yapmayın. Mutlaka banka havalesinde ayrıntılı bir şekilde belirterek işlem yapın.

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2- Ev aramayı planladığınız bölgedeki diğer benzer evlerin fiyatlarını mutlaka kontrol edin. Kiralamak istediğiniz ev diğer evlerden çok daha düşükse veya hemen kiralamanız isteniyorsa, nedenini sorgulayın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler genellikle gerçek değildir.

3- Emlakçıların mutlaka Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi”ne sahip olup olmadığını sorgulayın. Her zaman bilinen web siteleri ve uygulamaları kullanın.

4- Sahte ilanlarda, gerçekte mevcut olmayan dairelerin fotoğrafları kullanılabilir. Google haritalarda adresi doğrulayabilir ve sokak görünümü özelliğini kullanabilirsiniz. İlanlardaki fotoğrafların sokak görünümündeki görsellerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

5- Siz kiraladıktan sonra dairenin ilandan kalktığına emin olun. Eğer ilan kalkmıyorsa büyük bir ihtimalle aynı ev defalarca farklı kişilere kiralanacaktır.

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6- Dairenin fotoğrafları için tersine görsel arama yapın. Görsele sağ tıklayın ve ‘Google içinde resim ara’ seçeneğine girin. Aynı fotoğrafın birkaç farklı daire için kullanıldığını görürseniz, muhtemelen bu bir dolandırıcılıktır.

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