Kiralık konutta şaşırtan ilan: Kredi notu iyi olmayana ev yok

Mülk sahiplerinin kiralama ve satış sitelerini bir nevi ekspertiz gibi gördüklerini ve yaşanan depremin ardından fiyat artışlarının etkisini gösterdiğini belirten Sinan Yıldız

, “Mülk sahipleri kiralama ve satış internet sitelerini bir nevi expertiz gibi görüyor. ’Onun dairesi 15 bin TL yapıyorsa, benim dairem 20 bin TL kiraya verelim’ gibi talepler son zamanlarda çok gelmeye başladı. Tabii ki depremden dolayı yaşanan kiralık daire azalması nedeniyle fahiş fiyatları yazıp, ’mecburen tutacaklar’ düşüncesi maalesef en üst düzeyde. Biz mülk sahiplerinden aldığımız evleri kiracılara verirken maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Açıkçası onlar için empati kurduğumuzda bizler ev sahiplerinin şartlarına anlatırken utanıyoruz. Bu noktada yaşanan zor günleri matematiksel değil, gönül bağıyla bir birimizi idare etmek gerekiyor. Son olarak kredi notunun istenmesi olayına gülsek mi ağlasak mı bilemedim. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yılan hikayesine dönmüş bir olay var. Ben yetkililerin bu durum için ilerleyen süreçte önlem alacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.