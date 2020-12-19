​KOBİ’lere dijital platform

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbullu işletmelerin dijital dönüşümü için Dijital KOBİ’m Web Platformu’nu hayata geçiriyor. İTO üyeleri platforma, Ocak 2021’den itibaren “www.dijitalkobim.org” adresinden erişebilecekler. ‘Avrupa Birliği’nin (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II’ programı kapsamında yürütülen ‘Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Programı’ kapsamında fonlanan platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lerin 9 farklı alanda dijital dönüşümlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Projenin gerçekleştirilmesi için Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile de iş birliği yapıldı. Platformda işletmelere dijitalleşme için 9 dönüşüm alanında çeşitli araçlar sunulacak. Bu araçlar “KOBİ’lerin dijitalleşme seviyelerini ölçecek uygulama, dijital dönüşüm rehberi, video paylaşım aracı, kısa süreli etkinlikler ve eğitimler, KOBİ’lerin dijital dönüşüm planlamalarına yönelik 6 günlük eğitim programı, KOBİ’lerce erişilebilecek ‘faydalı’ çözümlerin sergileneceği vitrin alanı, küresel ortaklıklar ve birebir danışmanlık” şeklinde belirlendi.

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Şekib Avdagiç

KOBİ’LERE REHBERLİK EDECEĞİZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Dijital KOBİ’m Web Platformu’nun İTO’nun Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile yürüttüğü KOBİ’lerin “Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi”nin (T4D) yeni bir aşaması olduğunu bildirdi. Dijital dönüşüm konusunda KOBİ’lere rehberlik edeceklerini belirten Avdagiç, “Dijital KOBİ’m platformunda firmaların ihtiyaçlarını, odak noktamız yapıyoruz. Platformun, dijitalleşme, dijital dönüşüm gibi konseptler için tek durak ofis hizmeti vermesini hedefliyoruz. Amacımız şirketlerimizin, dijital akımda rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için dijital bir ekosistem geliştirmek. Teknopark İstanbul ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi gibi iki önemli projeyi hayata geçiren bir Oda olarak bizim için imkansız olmayacaktır” dedi. Avdagiç, Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptıkları iş birliğine ilişkin olarak ise, şirketlerin dijital dönüşüm serüveninde yaşadığı sorunların benzerlik taşıdığını ve kendilerinin de Paris tecrübesini İstanbul’a uyarladığını belirtti.

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ŞİRKETLERİN TEK BİR HAM MADDESİ YOK

Daha bir yıl önce varlığından haberdar bile olunmayan dijital uygulamanın yeni tip koronavirüsle hayatın ayrılmaz parçası haline geldiğine değinen Avdagiç, İstanbullu işletmelerin dijital dönüşümü için pandemi döneminde yoğun bir faaliyet içinde olduklarını dile getirdi. Avdagiç, “Artık şirketlerin tek bir ham maddesi yok. Dijital unsurlar, yazılım ve bilişim de günümüzde her sektörün ham maddesi olmuş durumda. Bu sebeple bizler işletmelerin dijital entegrasyonu başarması için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Görevimiz, üyelerimizi bu hızın gerisine düşürmemek, tam tersine önüne geçirmektir” diye konuştu.

DİJİTALLEŞME İÇİN EŞLEŞME PROJESİ

İTO tarafından yapılan açıklamaya göre, Dijital KOBİ’m Web Platformu, İTO’nun Paris Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte 17 aydır yürüttüğü ve Les Digiteurs Programı’nın İstanbul’a uyarlanmış hali olan ‘KOBİ’lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesi’nin bir aşamasını oluşturuyor. Eşleşme Projesi kapsamında ayrıca KOBİ’lere yönelik, biri e-ticaret, diğeri dijital pazarlama alanında olmak üzere iki dijitalleşme eğitimi düzenlenirken, “KOBİ’lerin Dijitalleşen ve Kovid-19 Sonrası Dünyada Değişen Müşteri Alışkanlıklarına Uyumu” başlıklı bir seminer de verildi.