Kongo'yla metrobüs protokolü imzalandı

Albayrak Grubu ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkilileri arasında, ülkenin Kinşasa şehrine metrobüs hattı yapılması konusunda ön mutabakat zaptı imzalandı. Böylece, metrobüs (Bus Rapid Transit (BRT) projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım atıldı. Kongo Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'nin projeden duyduğu memnuniyeti dile getirmesinin ardından Albayrak Grubu çalışmalarını hızlandırdı. Albayrak Grubu ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı simgeleyen imza töreni, Kongolu heyetin ziyareti sırasında İstanbul'da gerçekleşti.





İSTANBUL'DAKİ TEKNOLOJİ İNCELENDİ

Kinşasa Valisi Daniel Bumba Lubaki liderliğindeki Kongo heyetinde; İl Planlama, Bütçe, Ulaştırma ve Kentsel Hareketlilik Bakanı Bob Amisso Yoka Lumbila'nın yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili, siyasi lider ve teknik uzman da yer aldı. Heyet, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Başkanvekili Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Albayrak Grubu'nun önde gelen isimleri tarafından karşılandı. Heyet, Edirnekapı operasyon merkezindeki metrobüs sistemini keşfetme fırsatı buldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa ve Asya kıtaları arasında gerçekleştirilen sembolik yolculuk, böyle bir projenin bir metropol üzerindeki etkisini daha iyi anlamalarını sağladı.





27 KİLOMETRELİK HAT

Altyapı ve ulaştırma alanındaki uzmanlığıyla tanınan Albayrak Grubu, bu girişimi yürütmek için kilit rol oynuyor. Bu ortaklık, büyüyen bir metropolün ihtiyaçlarına uygun, modern, güvenilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurmayı hedefliyor. Projenin ilk aşamasında, 27 kilometrelik metobüs hattı Kinşasa şehir merkezini uluslararası havaalanına bağlayacak. Proje tamamlanınca, trafik sıkışıklığı ile mücade eden Kinşasa'nın nefes alması bekleniyor.

Kinşasa Valisi Daniel Bumba Lubaki liderliğindeki Kongo heyeti, İstanbul ziyareti sırasında metrobüs hattını yerinde inceledi. Heyet, metrobüs filo yönetimi hakkında bilgiler aldı.





TRAFİK ÇİLESİ SON BULACAK

17 milyonluk nüfusu ile Kinşasa, Afrika'nın en kalabalık metropollerinden biri. Şehir, kronik trafikle mücadele ediyor. 27 durak, köprüler ve yaya geçitlerinden oluşacak gelecekteki metrobüs hattı, Kinşasa'da kentsel hareketlilikte devrim niteliğinde dönüşümü vaadediyor. Projenin ilk aşamasında Kinşasa şehir merkezini uluslararası havaalanına bağlayan 27 kilometrelik bir hat öngörülüyor. Mevcut otoyolda çift yönlü ayrılmış şeritlerle seyahat sürelerinin 180 dakikadan 65 dakikaya düşmesi bekleniyor.





MODERN TEMİZLİK HİZMETİ

Kinşasa'daki bir diğer büyük sorun olan katı atık yönetimiyle mücadele amacıyla, Kinşasa Eyalet Hükümeti ile Albayrak Grubu arasında önemli bir sözleşme de imzalanmıştı. Bu sözleşme kapsamında, atık toplama ve şehir temizliği için ihtiyaç duyulan modern ekipmanlar Albayrak Grubu tarafından hızla temin edilerek Kinşasa'ya nakledildi. Ekipmanlar sayesinde modernize edilen atık toplama ve temizlik hizmetleri, Kinşasa'nın hak ettiği temiz çevreden yararlanmasına olanak sağlıyor.



