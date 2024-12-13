Albayrak Grubu hat eserleri İstanbul Finans Merkezi’nde: 'Besmele-i Şerif' temasıyla sanatseverlerle buluştu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir temanın ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” olmuştu. Yeni yılda hat sanatı ile 11. yılına adım atacak olan Grup, yeni teması öncesi Ziraat Katılım’ın destekleri ile İstanbul Finans Merkezi’ndeydi.

Türkiye’de katılım bankacılığının öncülerinden olan Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda gerçekleşen Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam katılım gösterdiler.

12 Aralık tarihinde, İstanbul Finans Merkezi’nde yer alan Ziraat Kuleleri’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 31 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Finansın Merkezinde Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi

Albayrak Grubu, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Kuleleri’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda Besmele-i Şerif Hat Eserlerini paydaşlar ve sanatseverlerle buluşturdu.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü

Grup 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir temanın ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde, usta hattatlar, Ramazan ayında klasik üslubun yanında tarz-ı cedid de denilen modern üsluplarla tematik eserleri kaleme alıyorlar.





Sergide, Besmele-i Şerif’in estetik ve manevi derinliği, usta hattatların elinden çıkan eserlerle ziyaretçilere sunuluyor. Sergi, hat sanatının inceliklerini ve bu sanatın kültürümüzdeki yerini vurgulamakta ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemektedir.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri











