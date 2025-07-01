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Konut doğal gazına zam

Konut doğal gazına zam

21:261/07/2025, Tuesday
G: 1/07/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Doğal gazda sanayi tüketicileri için yüzde 7,86; konutlar için de yüzde 24,6 oranında zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK) tarafından, doğal gaz toptan satış fiyatlarında, bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiği açıklandı.

Konut gazına yüzde 24,6 zam

EPDK tarafından yapılan açıklamada,
"Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir. BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır"
denildi.
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