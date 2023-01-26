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Ekonomi

Konut Finansmanı TBMM’den geçti

Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklife göre, gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla taksitlere katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Yeni Konut Finansman Programı’na ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklife göre, gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla taksitlere katkı sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak. İlk üç yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak. Yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.


#Yeni Konut Finansman Programı
#TBMM
#Ekonomi
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Konut
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Konut Finansmanı TBMM’den geçti
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