Konut fiyatlarındaki artış sonrası vatandaşlar kiralık dairelere yöneldi

Son dönemde fiyatları artan konutlara talep azaldı, vatandaş kiralık dairelere yöneldi. Emlakçılar, konut fiyatlarında artış ivmesinin sürdüğünü belirtirken talebin azaldığını söyledi.

Emlakçı Mustafa Üre, son aylarda konut fiyatlarının arttığını belirterek, “Konut fiyatları arttı. Vatandaş da fiyatları artan konutlara talep göstermiyor. İki ay önce sattığımız eski binada bulunan daireler 500 bin liraya satılıyordu. Şu anda bu daireler 700 bin liraya ulaşmış durumda. Yeni daireler ise 1 milyon lira civarında seyrediyor” ifadelerini kullandı.

"Vatandaş kiralık dairelere yöneldi"

Konut fiyatlarında artış olduğunu söyleyen emlakçı Hakan Özkanca, “Konut fiyatları yükselince talep azaldı. Bir süre konut fiyatlarının durağan ilerleyeceğini düşünüyorum. Yeni dairelerin ortalama fiyatları 1 milyon lirayı buluyor. Eski binalarda bulunan daireler ise 500 bin lira civarında seyrediyor. Konut fiyatlarının yükselmesiyle vatandaş kiralık dairelere yöneldi. Yabancılar hem kiralık hem de satılık dairelere talep gösteriyor. Satılık dairelere Suriye, Somali, Irak, İran, Afganistan gibi ülkelerden talep var” diye konuştu.

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