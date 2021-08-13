Ekonomi Konut satışlarında büyük düşüş
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Konut satışlarında büyük düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Gelen son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu.

Haber Merkezi İHA
Konut satışları Temmuz ayında yüzde 53 azaldı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı konut satış istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları Temmuz ayında 20 bin 553 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 azalış göstererek 20 bin 553 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 365 konut satışı ve yüzde 21,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 87 bin 232 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azalarak 87 bin 232 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 519 konut satışı ve yüzde 16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,9 oldu. Ankara 8 bin 22 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 4 bin 492 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 18 konut ile Ardahan oldu.

Temmuz ayında 32 bin 672 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 azalarak 32 bin 672 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 854 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 230 konut satışı ile Ankara ve bin 517 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 75 bin 113 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,5 azalış göstererek 75 bin 113 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 30 konut satışı ve yüzde 18,7 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 74,3 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 8 bin 375 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 4 bin 265 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde yüzde 22,7 azaldı

Ocak-Temmuz döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 azalışla 660 bin 595 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 68,6 azalışla 124 bin 721, diğer satış türleri ise yüzde 17,3 artışla 535 bin 874 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 24,5 azalışla 200 bin 550, ikinci el konut satışları yüzde 21,8 azalışla 460 bin 45 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Temmuz ayında 4 bin 495 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 4 bin 495 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz ayında ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 619 konut ile İran, 365 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 198 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

Konutta fiyatların en fazla arttığı ilçe: Bir ayda yüzde 27 yükseldi
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Hepsiemlak ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Temmuz 2021 Emlak Endeksi'nin sonuçlarını açıkladı.
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Yapılan araştırmaya göre il bazında bu oran yüzde 8'i aşarken, ilçeler sıralamasında ise bir ayda yüzde 27'yi aştı.
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İşte temmuz ayında fiyatı en fazla artış gösteren il ve ilçeler..
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Temmuzda önceki aya göre satılık konut fiyatları en çok yüzde 8,2 ile Yalova'da artış gösterdi.
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Yalova'yı yüzde 7,9 ile Muğla izledi. Söz konusu iki ili, yüzde 7,3 ile Sakarya, yüzde 5 ile Düzce, yüzde 4,9 ile Adana, yüzde 4,5 ile Bursa, yüzde 4,1 ile Konya, yüzde 3,9 ile Denizli, yüzde 3,6 ile Karaman, yüzde 3,5 ile Gaziantep takip etti.
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En yüksek fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilden 3'ü Marmara Bölgesi'nde yer aldı.
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En büyük 5 ilde yatırımcısına en çok Bursa kazandırırken, onu yüzde 2,9 ile İstanbul, yüzde 2,8 ile Ankara, yüzde 2,4 ile Antalya, yüzde 0,7 ile İzmir izledi.
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İlçeler bazında inceleme yapıldığında söz konusu dönemde fiyat artışında başı yüzde 27,3 ile Gaziosmanpaşa çekti.
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Fiyat artışı Yalova Merkez'de yüzde 0,1, İzmir Foça'da yüzde 10, Esenler'de yüzde 9,2, Bağcılar'da yüzde 9,1, Antalya Döşemealtı'nda yüzde 8,8 Beyoğlu'nda yüzde 8,7 Başakşehir'de yüzde 8,1, Konya Selçuklu ve İzmir Çiğli'de yüzde 8 olarak gerçekleşti.
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Ankara'da temmuzda en satılık konut fiyat artışında zirvede yüzde 5,1 ile Polatlı yer alırken, onu yüzde 3,9 ile Çankaya, yüzde 3,8 ile Keçiören, yüzde 3,3 ile Altındağ, yüzde 3 ile Etimesgut izledi.
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İzmir'de ise Foça ve Çiğli'yi yüzde 6,4 ile Kemalpaşa, yüzde 3,6 ile Menderes, yüzde 3,4 ile Balçova takip etti. Antalya'da Döşemealtı dışında en çok fiyat artışı sırasıyla Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat'ta yaşandı.
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Bursa'da ise şampiyon yüzde 5,9 artışla Nilüfer olurken, onu Mudanya, Yıldırım ve Osmangazi izledi.
Konutta fiyatların en fazla arttığı ilçe: Bir ayda yüzde 27 yükseldi
Türkiye genelinde temmuz ayında konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği il ve ilçeler belli oldu. Yapılan araştırmaya göre il bazında bu oran yüzde 8'i aşarken, ilçeler sıralamasında ise bir ayda yüzde 27'yi aştı. İşte temmuz ayında fiyatı en fazla artış gösteren il ve ilçeler..


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