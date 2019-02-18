Ekonomi Konut satışları yüzde 24,8 azaldı
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Konut satışları yüzde 24,8 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 72 bin 937 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi IHA
Türkiye'de 2019 Ocak ayında 72 bin 937 konut satıldı.
Türkiye'de 2019 Ocak ayında 72 bin 937 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı ‘Konut Satış İstatistikleri’ verisini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 72 bin 937 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 785 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 3 bin 795 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2019 Ocak ayında 6 bin 537 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 oranında azalış göstererek 6 bin 537 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul bin 215 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 42,9 ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 66 bin 400 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 66 bin_400 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 240 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 oldu. Ankara 6 bin 164 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 383 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.

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Konut satışlarında 31 bin 48 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 31 bin 48 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 19 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 604 konut satışı ile Ankara ve bin 589 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 41 bin 889 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 azalış göstererek 41 bin_889 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 7 bin 436 konut satışı ve yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55,3 oldu. Ankara 4 bin 181 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 2 bin 405 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara 2019 yılı Ocak ayında 3 bin 168 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019’da ilk sırayı bin 361 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 601 konut satışı ile Antalya, 182 konut satışı ile Ankara, 177 konut satışı ile Bursa ve 162 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 605 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi.

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Çeyrek altın 369 lira seviyesinde
FOTOĞRAF 7
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İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 225 lira seviyesinde dengelendi.
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Cuma ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 primle 224,3 liradan tamamladı.
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Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,31 primle 225 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.508 liradan satılıyor.
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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1.323,58 dolardan işlem görüyor.
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AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de cuma açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının, altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu söyledi.
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Geçen hafta perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentileri karşılayamadığını anımsatan Memiş, AB üye ülkelerinde siyasi risklerin devam ediyor olması, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin devam etmesine rağmen sonuç çıkmaması gibi nedenler risk iştahında belirsizliğe neden oluyor.Altının ons fiyatında bu hafta 1.317 doları destek, 1.331 doları direnç seviyesi olarak takip edeceğiz.
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Memiş, gram altının ise 225 liranın üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerini sürdürebileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Çeyrek altın 369 lira seviyesinde
İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 225 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor. Finans Analisti İslam Memiş, gram altının ise 225 liranın üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerini sürdürebileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda olduğunu ve ABD'de cuma açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının, altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu söyledi.
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