Ekonomi Konutta yeniden patlama olacak
EMLAK

Konutta yeniden talep patlaması olacak

Konutta yeniden patlama olacak

İngiltere merkezli gayrimenkul teknoloji şirketi Homsters'in yaptığı araştırma Türkiye'nin en yüksek potansiyel taşıyan 10 küresel gayrimenkul pazarlarından biri olduğunu ortaya koydu. Konut sektöründe yaşanan durumun normal olduğuna dikkat çeken Homsters'in CEO'su Andrew Olejnik ise Türk konut sektöründe yeniden patlamanın 3. aşamada gerçekleşeceğini vurguladı.

Haber Merkezi Reuters
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Gelişmekte olan ülkelerde devalüasyonun ardından genel olarak bir talep daralması yaşandığını, ancak bu aşamayı her zaman bir "talep patlaması"nın izlediğini belirten Olejnik, pazarda iniş ve çıkışların normal karşılanması gerektiğini ve Türkiye'nin en yüksek potansiyel sunan pazarlardan biri olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye en ilgi çekici 10 pazardan biri

Homsters olarak gayrimenkul piyasasının sunduğu büyük potansiyelin etkisiyle Türkiye'de yatırım kararı aldıklarını belirten Olejnik, "Dünyadaki bütün emlak piyasalarını karşılaştıracak matematiksel bir modellemeye sahibiz. Bu modelleme ortaya koyuyor ki, Türkiye dünyadaki en ilgi çekici 10 pazardan biri" dedi ve ekledi:

"Türkiye, özellikle konut piyasasında gerçekleşen yıllık işlem sayısı bakımından dünyanın en büyük gayrimenkul pazarlarından birisi. Her yıl 1 milyonun üzerinde alım satım işlemi gerçekleşiyor. Bu da Türkiye'yi Almanya, Avustralya gibi güçlü pazarlardan bile daha büyük kılıyor."

  • Türkiye'de toplam konut satışları 2017 yılında 1.4 milyon adetle rekor kırmıştı.

3. aşamada satışlar yeniden artacak

Her pazarda iniş ve çıkışlar yaşanabileceğini; özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarındaki volatilitenin normal karşılanması gerektiğini belirten Olejnik, "Gelişmekte olan ülkelerde devalüasyon ile birlikte bir dizi davranış kalıbı gözlüyoruz. İlk olarak bir şok ve panikleme süreci ile insanlarda hiçbir şey satın almama eğilimi baş gösteriyor. Türkiye'de şu anda gördüğümüz şey de bu. Bu sürecin ardından insanlarda daha iyi analiz etme ve karşılaştırma yapma eğilimi gözlüyoruz. Üçüncü aşamada yaşanan şey ise satışlarda yeniden artış" dedi ve ekledi:

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"Yani önce 'hiçbir şey satın almayacağım' şeklindeki tutumda bir patlama. Sonra talepte yavaş bir artış ve en sonunda da talep patlaması. Şu anda Türkiye'de ilk aşamadayız. Ancak bu sonsuza kadar sürmeyecek. Türkiye'de de yeniden bir talep patlamasına doğru gidiş olacak. Çünkü gayrimenkul ihtiyacınızı sonsuza kadar erteleyemezsiniz. İnsanlar her şart altında hala evleniyor, boşanıyor ya da çocukları oluyor ve daha geniş evlere ihtiyaç duyuyor."

Alıcı için avantaj

Şu anda birçok kişi için satın alma davranışları açısından zor bir dönem olabileceğini ifade eden Olejnik, "Tabi ki karar verirken temkinli olmak gerekebilir. Ancak aynı zamanda çok ilginç bir dönem de. Çünkü firmalardan çok büyük indirimler elde edebildiğiniz ve "alıcı piyasası"nın hakim olduğu bir dönemdeyiz... Ayrıca hükümet programları uygulamaya geçiyor. Gayrimenkul sektörü için, mortgage için teşvikler hayata geçiriliyor. Bütün bunlar olumlu gelişmeler" diye konuştu.

  • Birçok konut geliştiricisinin fiyatlamalarda da "düzeltme"lere gittiğine dikkat çeken Olejnik, konut projelerinin bu süreçte daha gerçekçi ve şeffaf fiyatlarla piyasaya çıkıyor olmasını da alıcılar açısından bir avantaj olarak niteledi.

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