Konutta alıcıyı koruyacak

Bahçeli ev inşa eden Dekar Yapı gayrimenkul sektöründe yaşanan durgun dönemi aşmak için yeni bir model geliştirdi. Şirket, Çekmeköy Ömerli’de hayata geçirdiği ‘Kıyıbahçe’ projesinde ‘Ödeme korumalı finans modeli’ni uygulayacak. Müşterilerden alınan tüm ödemeler sadece ilgili proje için harcanacak. Yapılan harcamalar da iş ortağı olan Yapı Kredi tarafından denetlenecek. Bankadan sağlanan kredi ile de satış miktarına bağlı olmaksızın projenin zamanında tamamlanması sağlanacak. Satış sözleşmelerinde bu taahhütler de yer alacak.

Salih Kuzu

Dekar Yapı’nın yeni projesi 85 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilecek. 500 milyon lira yatırımla hayata geçecek Kıyıbahçe projesinde tümü bahçeli 244 konut yer alacak. Projenin ilk etabı 10 ay sonra, tamamı ise Mart 2021’de tamamlanacak. Evler 141 ile 200 metrekare arasında, bahçeler ise 40 ile 200 metrekare arasında değişecek. Projede metrekare fiyatları 7 bin 700 lira ile 9 bin lira arasında değişiyor.

Ertelenen talebi hedefledi

Konut alıcısının beklemeye geçtiğini belirten Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Bir kısım vatandaş yatırımı risk gördüğü için bir kısmı da firmaların durumundan endişe duyduğu için alım kararını erteledi. Yeni modelde müşteri için bir güven hissi olacak” dedi. Sektörde yaşanan sorunların geçici olduğunu dile getiren Kuzu, ülke ekonomisine ve gayrimenkul sektörünün geleceğine güvenlerinin tam olduğunu, modele diğer firmaların da ilgi göstermesini beklediklerini söyledi.