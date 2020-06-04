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Ekonomi Konutta faiz fırsatçıları ortaya çıktı Bir gecede 150 bin TL artıran var
EMLAK

Konutta faiz fırsatçıları ortaya çıktı

Konutta faiz fırsatçıları ortaya çıktı: Bir gecede 150 bin TL artıran var

Konutta faizlerin tarihin en düşük seviyelerine gerilemesiyle ortaya çıkan finansman avantajını fırsata çevirmek isteyenler bir gecede satışa çıkardıkları konutların fiyatında 150 bin TL'ye varan artışlar yaptı. Kamu bankları fiyatlarında artış yapanların kredi paketlerinden yararlanamayacağının altını çizip 27 Mayıs uyarısında bulunurken, İstanbul Emlakçılar Odası ise; konut alacak vatandaşa ilan görsellerinin ekran görüntüleri ile itirazda bulunmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Faizlerin düşmesinin ardından İstanbul genelinde konut fiyatlarında yüzde 10 artış oldu.
Faizlerin düşmesinin ardından İstanbul genelinde konut fiyatlarında yüzde 10 artış oldu.

Koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girilirken kamu bankaları ise ekonomiye destek olmak için dörtlü kredi paketini devreye aldı. Paketlerde konuttan taşıta tatilden sosyal ihtiyaçlara yönelik çok sayıda alan için uygun kredi faiz oranları ile finansman imkanı sunulacak.

Özellikle konut tarafında açıklanan paketle birlikte tarihin en düşük kredi faiz oranlarına da erişilmiş oldu.

AYLIK FAİZ 0,64'E İNDİ

Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Konutta 0,64 faiz oranı ile çekilecek 100 bin TL'lik kredide örnek ödeme tablosu.

  • Konut kredisinde müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecek.

FAİZ FIRSATÇILARI ORTAYA ÇIKTI

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren kamu bankalarının şubelerinden alınmaya başlarken tarihin en düşük faiz fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar ise hem inşaat firmalarının hem de emlakçıların kapısını aşındırmaya başladı.

Ancak işin bu tarafında bu sefer de fiyat fırsatçıları ortaya çıkmaya başladı.

Düşen kredi faizleri sonrası satışa çıkardıkları gayrimenkullerin fiyatlarında artış yapan kredi fırsatçıları fiyatlarda bir gecede 150 bin TL birden fiyat artışı yaptı.

İlan çıkılan üç konutta faizlerin düşmesiyle yapılan fiyat güncellemesi.

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27 MAYIS UYARISI!

Yaşanan gelişme üzerine yeni bir ortak açıklama daha yapan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kredi kullandırım sürecinde, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtanların kredi paketi kapsamı dışına çıkarılacağı uyarısında bulunurken fiyat artışlarına yönelik takvim konusunda ise 27 Mayıs öncesi ve sonrasının baz alınacağı açıklandı.

'TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİK'

Konut kredisi faiz oranlarının düşmesini fırsat bilerek gayrimenkul fiyatlarına zam yapan fırsatçılara tepki gösteren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise, faizlerin yüzde 1'in altına düştüğü dönemde de bu yönde fiyat artışı yaşandığını gözlemlediklerini ve ortaya çıkan bu tehlikeye dikkat çektiklerini belirtti.

Düşen kredi faizleri sonrası ev hayali kuran vatandaş arayışa başladı.

VATANDAŞIN KARINI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Konut sahibi olmak isteyenlerin uzun süre fiyatların yüksek olmasından şikayet ettiğini, son bir iki yıl içerisinde ise fiyatların yüzde 50'ye yakın düştüğünü kaydeden Aşa, alım için geriye bir tek faizler düşmesi kaldığını onun da son 6 ay içerisinde atılan adımlarla 0,64'e kadar gerilediğini belirtirken şimdi ortaya çıkan fiyat avantajını kimsenin vatandaşın elinden almaya hakkı olmadığını söyledi.

Öte yandan inşaat sektörünün 250 yan sanayiyi doğrudan ilgilendirdiğini ve milyonlarca kişinin de bu alandan ekmek yediğini dile getiren Aşa, faiz düşüşleriyle ortaya çıkacak hareketliliğin de sabote edilmesine kimsenin hakkı olmadığını kaydetti.

Faizlerin düşmesinin ardından kimi yerlerde konut fiyatlarında yüzde 10 artış oldu.

YÜZDE 10 ARTTI

Kamu bankalarının açıkladıkları kredi paketleri ile faizleri 0,64'e indirdiğini açıklamasının ardından İstanbul geneli için kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini de dile getiren Aşa, konut fiyatlarında yüzde 10 civarında bir artış yaşandığını gözlemlediklerini söyledi.

EKRAN GÖRSELİ ALIN

Konut alacak vatandaşlara faiz fırsatçılarına karşı uyarıda da bulunan Aşa, inşaat firmalarından alınacak konutlarda fiyat değişikliği görmeleri halinde bunu kamu bankalarına iletmeleri gerektiğini belirten Aşa, ikinci el konutta ise bu tespitin varsa indirim öncesine ait ilan ekran görselleri ile yapılabileceğini ifade etti.

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