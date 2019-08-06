Konutta faiz indirimi sonrası fırsatçılara dikkat: Deşifre edilecekler

Kamu bankaları öncülüğünde başlayan ve daha sonra da katılım bankaların da sürece dahil olduğu konut kredi faizlerindeki indirim seferberliği vatandaş arasında heyecana yol açarken gayrimenkul sektörü temsilcileri ise beklediklerinden daha yüksek gelen indirim oranları karşısında memnuniyetlerini dile getirmeye başladı.

Öte yandan 0,99 faizle konut sahibi olmak isteyen çok sayıda ev hayali kuran vatandaş inşaat firmaları ile emlakçıların kapısını aşındırmaya başladı.

100 bin TL'de 120 ay vadede 45 bin TL'lik avantaj sağlayacak indirim sonrası bazı uyanık ev sahipleri ve inşaat firmalarına yönelik ise sektör temsilcileri kritik bir uyarıda bulunuyor.

VATANDAŞ HAYALİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Faiz indirim kararını emlakçı esnafı olarak uzun zamandır beklediklerini söyleyen Sivas Emlak Müşavirleri ve Danışmanları Derneği Başkanı Kerim Çayır, “Neredeyse 1 yıldır bu çağrıyı devlet yetkililerinden talep ettik. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte birçok vatandaşımız talepte bulunarak ev aramaya girişti. Bu oranlar biraz daha düşmeli, mevduat faizlerinin de düşmesi gerekiyor" dedi.

SEKTÖR CAN ÇEKİŞİYORDU

İndirim kararından önce faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle konut satışlarının yok denecek seviyeye geldiğinin altını çizen Çayır, “Son açıklanan konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde Haziran ayında 61 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 geriledi. Sektörümüz çok zorda idi. Adeta can çekişiyordu” diye konuştu.

45 BİN TL CEPTE KALACAK

Faiz indirim kararının kredi kullananlara sağladığı karı rakamlar üzerinden yola çıkarak anlatan Çayır, “Yüzde 0,99 ile 100 bin liralık bir konut kredisinde 10 yılda ödenecek olan 116 bin liralık faiz bedeli 71 bin liraya kadar iniyor. Bu da iki oran arasında 45 bin liralık faiz bedelinin cepte kalacağı anlamına geliyor. Beklentimiz 0,70 ama buna şükür deyip ev alacakların bu oranları iyi değerlendirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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UYANIK EV SAHİBİ DEŞİFRE EDİLECEK

Faiz indirim kararını fırsata çevirmek isteyenlere karşı teyakkuzda olacaklarını dile getiren Çayır, “Kredilerin düşmesiyle gerek mal sahipleri gerekse müteahhit firmaların yoğun talep karşısında fiyatları artırması halinde tekrardan eski günlere yeniden döneriz. Fırsatçıların karşısında olacağımızı ve eski fiyatlar ile yeni fiyatları takip ederek bu kişileri deşifre edeceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Konut kredi faiz oranlarının 0,99'a çekilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, indirimin inşaat sektörünün içinde bulunduğu darboğazın aşılmasında etkili olacağını ifade etti.

15 YILA ÇIKMASI ÖNEMLİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Merkez Bankası'nın çaktığı kıvılcımın Ziraat Bankası’nda karşılık gördüğünü aktararak, "Ziraat Bankası'nın konut kredi oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına düşürmesi sektörün uzun vadede destekleneceğini işaret ediyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta da bankanın düşük faiz vadesini 180 aya yani 15 yıla çıkarmış olması... Uzun vadede düşük faiz politikası, istikrarlı bir ekonominin ve inşaat sektörünün en önemli ipuçlarından biridir." diye konuştu.

Faiz indiriminin konut fiyatlarında revizyon yapılmadan önce gelmesinin diğer önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Durbakayım, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi birçok konut üreticisi geçen yıldan bu yana konut fiyatlarında büyük bir revizyona gitmedi. Düşük maliyetlerle yaptıkları/devam ettikleri projelerdeki cazip fiyatları müşterilerine sunmaya devam ediyor. Fiyat revizyonu için herkes yılın son çeyreğini bekliyor. Buna ek olarak alternatif yatırım araçlarında da gayrimenkul lehine bir hareket gözlemleniyor. Dövizdeki düşüş eğiliminin devam etmesini, mevduat faizlerine de gözle görülür bir gerileme olmasını bekliyoruz. Yani tüketici açısından mükemmel bir zemin hazırlanmış oldu. Beklentimiz bu kıvılcımın özel bankalar nezdinde de destek görmesi ve sektörü aydınlatacak bir meşaleye dönmesi yönündedir. Ayrıca kredi faizlerinin sıfır konut dediğimiz ilk satışlara uygulanması da biz konut üreticileri için önem arz etmektedir. Nitekim inşaat sektörünün içinde bulunduğu darboğazın aşılmasında bu durum büyük önem arz etmektedir."

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KARAR ŞAŞIRTICI VE SEVİNDİRİCİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu da kamu bankalarının konut faiz oranını, psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşürmesinin uzun zamandır sektör temsilcilerinin beklediği bir karar olduğunu belirterek, tahminlerinin yüzde 1,30 bandına kadar düşebileceği yönünde olsa da kararın kendileri için şaşırtıcı ve sevindirici olduğunu söyledi.

Uzun zamandan beri konut alıcılarının konut alımından ziyade kiraya yönlendiğini ve parasını mevduatta değerlendirdiğini gözlemlediklerini kaydeden Erkurtoğlu, "İnanıyoruz ki bu kararla birlikte sektörde beklenen hareket gerçekleşecektir. Yine vadelerin de 180 aya kadar uzaması, konut alımını kolaylaştıracaktır. Konut fiyatlarının stabil seyrettiği ve hatta bazı lokasyonlarda ucuzladığı bir dönemde, konut alıcıları için bir fırsat oluştu diyebiliriz." şeklinde konuştu.

YİNE AVRUPA BİRİNCİSİ OLURUZ

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise, "Konut satışında ikinci yarıda toparlanma ile yine Avrupa birincisi oluruz." dedi.

Akbal, özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomilerin toparlandığını aktararak, ilgili merkez bankalarının bir bir faiz indirimleri yaptığını ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde parasal bolluk açıdan tekrar bir yukarı yönlü ivme olacağını söyledi.

Bu sebeple gelişmekte olan ülkelerle rekabet açısından da ekonominin daha canlı olması gerektiğine işaret eden Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki 425 baz puanlık faiz indirim kararının hem bu global resim açısından hem de iç piyasanın canlanması açısından önemi vardı. Ziraat Bankası’nın konut kredi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına yüzde 0,99’a çekmesi, Vakıfbank’ın yine benzer adım atması bu açıdan pası gole çevirmek oldu. Diğer bankalarımızın da bu anlamda gol atmasını, tüketicinin yükünü hafifletmesini önemli buluyorum. Bu genel resme döner ise konut satışlarımızda ikinci yarıda bir toparlanma göreceğimiz aşikar. Toplam konut satışlarımız geçen yıl ocak-hazirana kıyasla yüzde 25 düşmüştü. Bunu toparlar isek ki ikinci yarıda aylık bazda konut satışları daha fazla oluyor, 1 milyonun epey üzerinde bir satışla ve yine Avrupa birincisi olarak seneyi kapatmış oluruz."

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KONUT TALEBİ CİDDİ ANLAMDA CANLANACAK

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da Merkez Bankası'nın faiz hamlesi ile birlikte hem üreticilerde hem tüketicilerde bir indirim beklentisi oluştuğunu belirterek, "Ziraat Bankası’nın ve Vakıfbank’ın konut kredi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekmesi oldukça sevindirici bir haber. Bunun bankacılık sektöründe benzer yansımaları olur ise konut talebinin ciddi anlamda canlanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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