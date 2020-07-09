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Ekonomi Konutta yeni rekor Satışlar 14 kat birden arttı
EMLAK

Faiz indirimi sonrası kredili konut satışı 14 kat arttı

Konutta yeni rekor: Satışlar 14 kat birden arttı

Haziran ayı başında kamu bankaları önderliğinde başlatılan faiz indirimi kampanyaları sonrasında konut satışlarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Haziran ayının ilk 27 gününde 94 bin adete yakın konut satışı gerçekleşirken kredili konut satışı ise aynı dönemde 14 kat artış gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Konutta kredi faizleri haziran ayı başında 0,64'e kadar düşürüldü.
Konutta kredi faizleri haziran ayı başında 0,64'e kadar düşürüldü.

Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başlaması ve konut kredisi faizlerinin düşmesi, emlak piyasasını rekor düzeyde hareketlendirdi.

Türkiye’de, 1-27 Haziran tarihleri arasında toplam 93 bin 704 kredili konut satışı gerçekleşti.

14 KAT ARTIŞ VAR!

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde, kredili konut satışının 6 bin 658 olduğu Türkiye’de, artışın 14 kata ulaştığı gözlendi.
Bankaların başlattığı konut kredisi kampanyaları, korona virüs salgını nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektörünü canlandırdı. 12 ay ertelemeli ve 15 yıla kadar vadeli kredi olanaklarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, hayallerindeki eve ulaşmak için harekete geçti.

  • Oturmak ya da yatırım için en uygun evi almanın peşine düşen vatandaşlar, emlak sektörüne son yılların en yoğun dönemini yaşattı.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, “Konut kredilerinde faizin düşmesi, piyasaya can suyu oldu. Hareketlilik, önümüzdeki aylarda da devam edecek” dedi.

YENİ REKORA KOŞUYOR

Türkiye’deki konut satışlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Önder, “Emlak piyasası, yeni bir rekora koşuyor. Türkiye’de, 1-27 Haziran 2020 tarihleri arasında kredili konut satışı 93 bin 704 oldu. Arsa ve iş yeri satışı ile birlikte rakam 284 bin 487’ye ulaştı. Geçen yılın haziran ayında 6 bin 658 kredili konut satışının olduğunu düşünürsek, vatandaşın ne derece ilgi gösterdiğini de anlamış oluruz. Yaklaşık 15 kat artış, azımsanacak bir rakam değil. Yaz boyunca da hareketlilik devam edecek gibi duruyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, konut satışında başta olan illerimiz.'' dedi.

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