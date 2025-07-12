Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma süreci yeniden şekillendi. BDDK, borçların 48 aya kadar yapılandırılmasına onay verirken; Resmî Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle yapılandırmalarda uygulanacak faiz oranı referans oranı ile sınırlandırıldı. TCMB azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak açıkladı. Başvuru süresi 3 ayla sınırlandı, daha önce yapılandırılmış borçlar da kapsama alındı.
Aylık referans oranı aşamayacak
Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kararının 1'inci maddesi uyarınca kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans oranı aşamayacak.
Söz konusu işlemlerde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise bu Tebliğin 5'inci maddesi kapsamında belirlenen en yüksek gecikme faiz oranıyla sınırlı olacak. Bu maddede yer alan faiz oranı ve gecikme faiz oranı ibareleri, katılım bankaları için sırasıyla kâr payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak uygulanacak.
BDDK kapsamı genişletti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti.
Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı
Açıklamada, kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağı vurgulandı.
Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.
Yeni kararın içerdiği değişiklikler
Açıklamada, BDDK'nin yeni kararının daha öncekine göre içerdiği değişikliklere ilişkin şu bilgiler verildi: