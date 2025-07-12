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Kredi kartı borcu olan dikkat: Ödeme şartları değişti, yeni düzenleme yürürlükte

Kredi kartı borcu olan dikkat: Ödeme şartları değişti, yeni düzenleme yürürlükte

07:3612/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
AA
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Kredi kartı borçlarına yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de.
Kredi kartı borçlarına yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma süreci yeniden şekillendi. BDDK, borçların 48 aya kadar yapılandırılmasına onay verirken; Resmî Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle yapılandırmalarda uygulanacak faiz oranı referans oranı ile sınırlandırıldı. TCMB azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak açıkladı. Başvuru süresi 3 ayla sınırlandı, daha önce yapılandırılmış borçlar da kapsama alındı.

‘Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aylık referans oranı aşamayacak


Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kararının 1'inci maddesi uyarınca kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans oranı aşamayacak.



Söz konusu işlemlerde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise bu Tebliğin 5'inci maddesi kapsamında belirlenen en yüksek gecikme faiz oranıyla sınırlı olacak. Bu maddede yer alan faiz oranı ve gecikme faiz oranı ibareleri, katılım bankaları için sırasıyla kâr payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak uygulanacak.


BDDK kapsamı genişletti


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti.


Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı


Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiği belirtilen açıklamada,
"Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir."
denildi.

Açıklamada, kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağı vurgulandı.


Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.


Yeni kararın içerdiği değişiklikler


Açıklamada, BDDK'nin yeni kararının daha öncekine göre içerdiği değişikliklere ilişkin şu bilgiler verildi:


"Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir."

#Kredi kartı
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