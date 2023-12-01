|
Ekonomi

Kredilerin yüzde 4.8'i yapılandırıldı

Bürokratlar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Komisyon toplantısında konuşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınan 101 küçük ölçekli firma, 502 büyük ölçekli firmanın bulunduğunu bildirdi.

Uğur Duyan
04:00 - 1/12/2023 пятница
Güncelleme: 04:14 - 1/12/2023 пятница
Yeni Şafak
Ekrem Keskin.

Ekrem Keskin.

Küçük ölçekli firmalarının yapılandırılacak borç tutarının 488 milyon TL, büyük ölçekli firmalarımın yapılandırılan kredi tutarının ise 141,5 milyar TL olduğunu söyleyen Keskin, kullanılan toplam kredi miktarının 12 -13 trilyon TL olduğunu vurgularken, “Bu kredilerin, toplam yapılan kredilerin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 4,8” dedi.

BÜTÇE KAYBINA NEDEN OLMUYOR

Kredi yapılandırmasının bütçe kaybına neden olmadığını ifade eden Keskin, genel karşılıkların vergi matrahından düşülmediğini bildirdi. Keskin, imalat sanayiinde 68 firmanın 16 milyar TL; enerji sektöründe 15 firmanın, 13,7 milyar TL; inşaat sektöründe 57 firmanın 21 milyar TL; turizm sektöründe 45 firmanın, 21,5 milyar TL ve taşımacılık, depolama, haberleşme sektöründe ise 25 firmanın 62 milyar TL tutarında borcunun yapılandırıldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ise, “Sağlık Bakanlığı'na bütçeden daha fazla ödenek vereceğiz yüzde 20 KDV'den istisna edeceğiz, KDV'yi ödemeyecek. Her halükarda düzenleyeceği KDV ya bütçe gideri olacak, Sağlık Bakanlığı'na daha fazla ödenek vereceğiz ya da KDV'yi bu kadar hesaplamayacak, gelirimiz bu kadar azalacak" dedi.



#TBMM
#Kredi
#Ekonomi
22 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 ALES sınavları ne zaman? ALES-1 başvurusu ne zaman başlayacak? Sorgulama ekranı...