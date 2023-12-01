Kredilerin yüzde 4.8'i yapılandırıldı

Küçük ölçekli firmalarının yapılandırılacak borç tutarının 488 milyon TL, büyük ölçekli firmalarımın yapılandırılan kredi tutarının ise 141,5 milyar TL olduğunu söyleyen Keskin, kullanılan toplam kredi miktarının 12 -13 trilyon TL olduğunu vurgularken, “Bu kredilerin, toplam yapılan kredilerin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 4,8” dedi.

Kredi yapılandırmasının bütçe kaybına neden olmadığını ifade eden Keskin, genel karşılıkların vergi matrahından düşülmediğini bildirdi. Keskin, imalat sanayiinde 68 firmanın 16 milyar TL; enerji sektöründe 15 firmanın, 13,7 milyar TL; inşaat sektöründe 57 firmanın 21 milyar TL; turizm sektöründe 45 firmanın, 21,5 milyar TL ve taşımacılık, depolama, haberleşme sektöründe ise 25 firmanın 62 milyar TL tutarında borcunun yapılandırıldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ise, “Sağlık Bakanlığı'na bütçeden daha fazla ödenek vereceğiz yüzde 20 KDV'den istisna edeceğiz, KDV'yi ödemeyecek. Her halükarda düzenleyeceği KDV ya bütçe gideri olacak, Sağlık Bakanlığı'na daha fazla ödenek vereceğiz ya da KDV'yi bu kadar hesaplamayacak, gelirimiz bu kadar azalacak" dedi.