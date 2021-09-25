Kripto parada Pekin depremi

Çin Halk Bankası (PBOC) internet sitesinde, Bitcoin ve Tether dahil tüm kripto para birimlerinin para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini söyledi. Haberin duyulmasının ardından dünya kripto borsaları yıkım yaşadı.

TÜM KAMU KURUMLARI ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Çin Halk Bankası, kripto para birimlerinin piyasalarda geleneksel para birimleri olarak dolaşmaması gerektiğini ve denizaşırı borsaların internet üzerinden Çin’de yatırımcılara hizmet vermelerinin yasaklandığını da sözlerine ekledi. PBOC ayrıca finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasını da yasakladı. Merkez bankasının yanı sıra bankacılık, menkul kıymetler ve döviz düzenleyicileri de dahil olmak üzere on Çin devlet kurumu, ortak bir açıklamada, kripto para birimlerinin spekülatif ticaretine “yüksek basınçlı” baskıyı sürdürmek için yakın çalışacaklarını aktardı.

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DEVLER EN AZ YÜZDE 5 KAYBETTİ

Önceki gece saatlerinde 44 bin 898 dolara kadar çıkan Bitcoin dün sabah 44 bin 100 dolara geriledi. Dün saat 11.30’da 45 bin doları aştı ancak Çin’in kripto para madenciliğine yönelik projelere yatırım yapmayı yasaklamasıyla 1 saatte 42 bin 972 dolara çekildi. Söz konusu 1 saatte kripto paraların toplam piyasa değeri de 100 milyar dolarlık düşüşle 1.9 trilyon dolara geriledi. Bitcoin 1 saat içinde 42 bin 972 dolara geriledi. Kripto para devi Çin haberinin etkisiyle 1 saatte değerinden yüzde 4.5 kayıp yaşadı. Çin haberi öncesi 3 bin 112 dolar civarında seyreden Ethereum da 2 bin 907 dolara düştü. Günlük değer kaybı yüzde 5’e yaklaştı. Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100’de yer alan kripto paraların 92’si dolar bazında değer kaybı yaşadı.

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3 GÜN ÖNCE ABD DE YASAK GETİRMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı kripto para borsalarında işlem yapan Suex’e karşı 3 gün önce yasak kararı almıştı. ABD’de 2020’de fidye yazılımı saldırıları sonucu yapılan ödemeler 400 milyon doların üzerine çıktığı belirtilen açıklamada, bu ödemelerin siber saldırıların neden olduğu ekonomik zararın sadece bir kısmını oluşturduğu, bazı sanal para borsalarının bu ekosistemin kritik bir unsuru olduğu vurgulanmıştı. Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) fidye yazılımı aktörleri için finansal işlemleri kolaylaştırmada rol oynadığı iddia edilen Suex kripto para borsası yaptırım listesine alındı. Suex’in bilinen işlem geçmişinin yüzde 40’ından fazlasının yasadışı aktörlerle ilişkili olduğu kaydedilmişti.