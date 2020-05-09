Kritik tarih 11 Mayıs: AVM'lere eskisi gibi gezmeye değil alış-verişe gidin

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan çeşitli tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri de kapılarını kapatmıştı. Salgınla mücadele kapsamında belli bir aşama kaydedildikten sonra normalleşme takvimi de ortaya çıktı.

Söz konusu takvim kapsamında AVM'lerin de 11 Mayıs itibariyle tekrardan hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

HAZIRLIKLAR YAPILDI

Kararın açıklanmasının ardından AVM yönetimleri vatandaşlara tekrardan güvenilir bir şekilde hizmet vermek için çalışma düzenlerini koronavirüse göre yeniden şekillendirmeye başladı. Listenin başında tüm alanların sürekli dezenfekte edilmesi yer alırken, sosyal mesafe kuralları, girişler de ateş ölçümü ve maskesiz dolaşım gibi bir takım tedbirler çok sıkı şekilde takip edilecek.

YILDA 2.5 MİLYAR KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Geçtiğimiz yıl verilerine göre Türkiye’de 436 AVM bulunuyor. Bir yıl içerisinde ziyaretçi sayısı ise 2.5 milyara yaklaşmış durumda. Ciddi sayıda kişinin giriş çıkış yapmasından kaynaklı salgında kritik noktada yer alan AVM'lerin açılmasına sayılı günler kala uzmanlar ise bir takım noktalara değinerek alınacak önlemlere ilişkin uyarıda bulunuyor.

RİSK DEVAM EDİYOR

Vatandaşların şu anda ne yapması gerekiyorsa aynı şekilde serbestlik tanınan alanlarda da bunları uygulamaya devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Soner Sertan Kaya, bir takım serbestliklerin tanınmasının salgının durduğu anlamına gelmediğini riskin devam ettiğini vurguladı.

MASKE VE DEZENFEKTAN ŞART!

Alışveriş merkezlerinde özellikle sosyal izolasyona dikkat edip mesafenin korunması gerektiğini dile getiren Kaya, bu tarz alanlara girişlerin maskesiz yapılmaması, ve içeri girildikten sonra da maskenin takılı olduğunun sürekli kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Kaya maskenin yanı sıra el hijyeni için de vatandaşların yanlarında taşıyabilecekleri dezenfektanları bulundurmaları gerektiğini kaydetti.

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GEZİ DEĞİL İHTİYAÇ İÇİN GİDİN

Normalleşme adımı çerçevesinde kapılarını tekrardan açacak olan AVM'lerin koronavirüs öncesi olduğu gibi gezi alanları olmadığını daha çok ihtiyaç giderme yerleri olduğunun vatandaşların iyi bilmesi gerektiğinin de altını çizen Kaya, bu alanlara giriş yapıldıktan sonra gerekli olan alışverişin yapılıp hızlıca alandan çıkılması gerektiğini dile getirdi. Kaya bu süreçlerin ise AVM yönetimleri tarafından bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini de kaydetti.

RANDEVU İLE ALIM OLABİLİR

Alışveriş merkezlerinin açılışlarını tam kapasite ile yapmamasına özen gösterilmesi gerektiğini de belirten Kaya, ''Girişlerde görevli olan personele bu yönde direktifler verilecektir. Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde kapasite sayısı azaltılarak, nasıl marketlerde belli bir sayının üzerinde aynı anda alım olmuyorsa buralarda da yine yakın temas olmayacak şekilde kişiler sayı ile alınacaktır. Mağaza bazında belki de randevu ile alım yapılabilir. Burada bir düzenlemeye ihtiyaç var.'' dedi.

AÇIK AVM'DE RİSK DAHA AZ!

Çok sayıda kişinin ziyaret ettiği AVM'lerin havalandırmalarına ilişkin ise; endişelerinin olduğunun altını çizen Kaya, tercihen belli yerlerde açık alanda bulunan AVM'lerin açılmasının daha iyi olacağını dile getirirken, ''Buralarda risk çok daha aza iniyor. Kapalı AVM'lerde bu virüs bulaşma riski daha fazla.'' diye konuştu.

Uzmanlar salgın boyunca AVM'lerdeki asansör ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarının kapalı olmasını tavsiye ediyor.

ASANSÖR VE TUVALET KAPALI OLABİLİR

Asansör ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarına ilişkin de konuşan Kaya, ''Biz şu an nasıl asansörleri kullanmayın diyorsak, buralarda da aynı şekilde asansör kullanılmayacak. Mümkünse lavabosu tuvaleti kullanılmamalı. Sıralara girildiğinde aralarda mesafe olacak şekilde beklenilmesi gerekiyor. Bunları da AVM yönetimleri yönlendirme tabelaları ve yer işaretleri ile sağlıyor olmak zorunda.'' dedi.

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PARA DEĞİL TEMASSIZ ÖDEME

Alışveriş esnasında teması önlemek için özellikle koronavirüs salgını ile birlikte kullanımı daha da yaygınlaşan temassız kartların kullanılması gerektiğini de vurgulayan Kaya, mümkün olduğunca az temas ve süre ile bu alanlardan alınması gerekenler ile çıkılması gerektiğini ifade etti.

YEMEK KATI VE SİNEMA SALONLARI KAPALI

11 Mayıs'ta normalleşme planlarında açılacak olan AVM'lerin yemek alanlarının ilk etapta açılmayacağını da söyleyen Kaya, bunun yanı sıra yine sinema ve tiyatro salonlarının da kapalı bulunacağını sadece mağazaların açık olacağını kaydederek, söz konusu alanların ileri ki zamanlarda özellikle yemek tarafında tek kullanımlık ürünlerle, sinema gibi toplu gösterim yapılan alanlarda ise boş koltuk uygulaması gibi tedbirlerle açılışların yapılabileceğini belirtti.

Kapalı otoparkların kullanımına ilişkin bir düzenleme olmadığını da belirten Kaya, kişilerin araçtan tedbirli inmeleri halinde sorun olmayacağını söyledi.

Uzmanlar çok sık temasın olduğu yürüyen merdivenler noktasında uyarıda bulunuyor.

YÜRÜYEN MERDİVENLERE DİKKAT!

AVM içlerinde çok sayıda kişinin temas ettiği yürüyen merdivenlere ilişkin ise, koronavirüsün iki bulaşma yöntemi olduğu, birinin damlacık diğerinin ise temas şeklinde gerçekleştiğini aktaran Kaya, maske ile damlacık yoluyla bulaşmanın engellenebileceğini, temas yoluyla bulaşın ise mümkün olduğunca yürüyen merdiven ve mağazaların tezgahları gibi çok sayıda kişinin elle dokunduğu yerlerden kaçınarak önlenebileceğini belirtti.

Burada küçük el dezenfektanları ile temas sonrası temizlik yapılabileceğini söyledi.

PERİYODİK UYARICI ANONSLAR

AVM yönetimlerinin alan içlerinde sürekli anonslar ile yönlendirmeler yapması gerektiğinin de altını çizen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Girişte çıkışta maskeler belki dağıtılacak. Güvenlik tarafından maske kontrolleri olacak. Mağaza çalışanları müşterilerine dikkat etmeleri gereken kurallar noktasında uyarıda bulunacak. Belli yerlerde el dezenfektanları asılacak bunlar kullanılacak. Bu şekilde bu döneme uyum sağlanarak ortamlar modifiye edilebilir.

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ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE SIK TEMİZLİK

Girişlerde vatandaşların ateş ölçümlerinin yapılarak içeri alımların gerçekleştirilebileceğini de söyleyen Kaya, ''Hastalıkta bu tabi ki de yüzde 100 teşhis için yeterli değil. Ama mutlak faydası olduğu kesin. Öte taraftan AVM'lerin rutin günlük temizlik sayısını koronavirüs salgını sonrası ciddi anlamda arttırması lazım. Sonuçta yüzeylerde virüs belli bir süre kalabildiği için sık sık buraların dezenfektanlar ile temizlenmesi gerekiyor.

AVM girişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülerek içeri alımlar yapılacak.

TEŞHİR ÜRÜNLER KALDIRILDI

AVM içerisindeki havalandırma sorununu klimaları çalıştırmayarak ve AVM'de bulunan camları açarak çözeceklerini dile getiren AVM yönetimleri ise dolaşım alanlarını gidiş ve gelen olarak ikiye bölerken, ortak kullanım alanları ile mağaza içlerindeki teşhir alanlarını ise kaldırdı.