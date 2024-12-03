Kültüre 276 milyar harcadık

Türkiye'de kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 84,7 yükselerek 276 milyar 338 milyon 253 bin lira olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin kültür ekonomisi ve kültürel istihdam verilerine göre, kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2023'te yüzde 1 olarak gerçekleşti. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,3 oldu.

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 98,1 artarak 177 milyar 594 milyon 791 bin liraya çıktı. Harcamaların yüzde 67,9'u merkezi devlet bütçesinden gerçekleştirildi. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek payı yüzde 24,4 ile mimarlık alanı aldı.

Hane halklarının geçen yıl gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında, veri işlem ekipmanlarının yüzde 22, televizyon ve ekipmanlarının yüzde 21 ve kitaplara ödenen ücretlerin yüzde 15 paya sahip olduğu görüldü. Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 47,7 artarak 263 milyar 740 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kültürel mal ithalatı da yüzde 87,5 artarak 149 milyar 553 milyon 210 bin lira oldu. Kültürel istihdam 2023 yılında 2022'ye göre yüzde 9 artarak 743 bin kişi olarak belirlendi.