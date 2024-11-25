İnsanlığın kültür mirası Gaziantep

Türkiye'nin ilk gastronomi kenti olan Gaziantep ekonomisinin yanında tarihi, yerel zenginlikleri, mutfak kültürü, kamu ve özel sektör sağlık yatırımları açısından önemli bir etkinliğe sahip. Zeugma Mozaik Müzesi ile adını dünyaya duyuran Gaziantep’te milattan önce 8 binlerde Karkamış Antik Kenti'yle başlayan ve bugüne kadar uzanan tarihi bir serüvenle karşılaşmak mümkün. Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi'nin kesişme noktasında yer alan ve 20'den fazla medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, bugün de sahip olduğu tarihi ve kültürel güzellikleriyle önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Çeşmelerden hanlara, müzelerden camilere, kastellerden bedestenlere onlarca turistik alan gezilip görülmeyi bekliyor. Gaziantep'te şu an ziyarete açık 12 müze bulunuyor. Gaziantep Kalesi ve Bakırcılar Çarşısı gibi mekanlar da şehrin kültürel mirasının diğer örnekleri arasında yer alıyor. Gaziantep 2023 yılında 978 bin 462 turiste ev sahipliği yapmıştı. 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 495 bin 884 turisti ağırladı.





103 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN VE 450 YEMEK ÇEŞİDİ VAR

Gaziantep yüzyıllardır sofralarda yerini alan lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Antep fıstığı, zeytini, domatesi, biberi, patlıcanı, acuru, turpu, havucu, salatalığı, haylan ve kış kabağı, haspiri (safran) tamamen yöreye özgü ürünler olarak biliniyor. 103 coğrafi işaretli ürünün yanında şehirde 450'nin üzerinde yemek çeşidi var. Baharat Yolu diye tanımlanan güzergah üzerinde konumlanması Gaziantep mutfağının zenginleşmesinde önemli rol oynuyor. 4000-5000 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen Antep fıstığı yörenin isminden de anlaşılacağı üzere bir bahçe ürünü olup önemli bir ekonomi kaynağı olarak göze çarpıyor. Alinazik, küşleme, patlıcan kebabı, yuvalama, baklava, fıstıklı katmer ve beyran çorbası gibi tatların yanı sıra kabaklama, şiveydiz ve sulu salata gibi yöresel yemekler de Gaziantep mutfağını zenginleştiriyor.





BEYRAN VE SOĞAN KEBABI DAMAKLARI TATLANDIRIYOR

Gaziantep'in önemli lezzetlerinden beyran ve soğan kebabı, özellikle kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor. Kimileri tarafından çorba, kimileri tarafından da ana yemek olarak kabul edilen beyran, taş fırınlarda kazanlarda pişirilerek hazırlanan haşlanmış et ile haşlanmış pirincin bakır tabaklara alınması ve üzerine et suyu ile pul biber eklenmesiyle hazırlanıyor. Birkaç dakika ocakta pişirilen beyran müşterinin isteğine göre acılı, az acılı ve sarımsaklı olarak servis ediliyor. Soğan kebabı ise orta büyüklükteki soğanların ikiye bölünüp kıyma ile şişlere takılıp ocağa atılmasıyla yapılıyor. Soğan kebabında nar ekşisi, limon, karabiber ve pul biber de kullanılıyor.











