Bakan Uraloğlu duyurdu: Yusufeli yollarından 2 yılda 929 bin araç geçti

"Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardını artırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunduk. 2022 yılında hizmete açtığımız Yusufeli yolları, Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz Sahil Kesimini ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan Kuzey-Güney aks standardını önemli ölçüde yükseltiyor"