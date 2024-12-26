Kur Korumalı 2025'te tarih olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Metinde, 2024'te aylık olarak (yılda 12 kez) yapılan Para Politikası Kurulu toplantısının 2025'e 8 toplantı yapacağı belirtildi, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona erdireleceği ifade edildi. Metinde satır başları ile şunlar kaydedildi:

FİYAT İSTİKRARI SAĞLANACAK

* TCMB temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek. Sahip olunan tüm araçlar bu amaç doğrultusunda kararlılıkla kullanılmaya devam edilecek. fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar da gözetilecek. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile birlikte belirlenen enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunacak.

* TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak belirlendi. Para politikası, enflasyonu orta vadede bu hedefe ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde oluşturulacak.

PPK YILDA 8 KEZ TOPLANACAK

* Para Politikası Kurulu (PPK) önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacak. 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacak.

KKM 34 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

* 20 Aralık 2024 itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi 34,2 milyar dolara geriledi. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı da 20 Aralık 2024 itibarıyla yüzde 58,6’ya yükseldi. KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 6,2’ye düştü. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır.







