Güçlü rezervler, enflasyon üzerindeki kur riskini azalttı: Faizde indirim için Merkez’in eli rahat

Ekonomide yaşanan gelişmeler, iş dünyasının ve vatandaşların beklediği faiz indirimine destek veriyor. Dezenflasyon sürecinin başlaması, rekor kıran rezervler, Fed ve ECB'nin faiz indirimleri, Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. Merkez Bankası rezervlerinde son aylarda yaşanan güçlü iyileşme, Türkiye ekonomisini dış kaynaklar açısından daha güvenli bir pozisyona taşıdı. Bu durum enflasyon üzerindeki kur riskini azalttı. 13 Aralık itibarıyla 163 milyar 482 milyon dolarla rekor kıran rezerv miktarı, yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun elini güçlendiriyor. İş dünyası, son 8 toplantıda faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'ndan sembolik değil yüksek bir indirim yapmasını istiyor.

SWAP HARİÇ NET REZERV 111,8 MİLYAR DOLAR ARTTI

Merkez Bankası'nın Mayıs 2023’te 98,5 milyar dolar olan toplam rezervleri 13 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 165 milyar dolara yaklaşarak rekor kırdı. Bunun 98 milyar 175 milyon doları brüt döviz rezervlerinden, 65 milyar 307 milyon doları ise altın rezervlerinden oluşuyor. Swap hariç net rezervlerde meydana gelen yükseliş özellikle dikkat çekti. Mayıs 2023 sonunda eksi 61,2 milyar dolara gerileyen swap hariç net rezervler 111,8 milyar dolar artışla 50,6 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası’nın rezervlerinin yanı sıra bankacılık sektörünün TL mevduatlarında yaşanan artış da parasal gevşeme adımlarının büyüklüğü bakımından Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması için önemli bir alan açıyor.

DÖVİZ MEVDUATLARI 9 YILIN DİBİNDE

Ekonomik programın uygulanmasına yönelik verilen kararlılık mesajları, Mart 2024’teki yerel seçimlerin ardından yatırımcıların TL'ye ilgisini de zirveye taşıdı. Artan dış kaynak girişiyle birlikte dövizin değer kazanmayacağına ilişkin artan beklentiler, mevduatta TL'yi adeta güvenilir liman haline getirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre; 13 Aralık itibarıyla bankacılık sektöründe 18 trilyon 551 milyar lira mevduatı bulunuyor. Bunun 12 trilyon 4 milyar lirası (yüzde 64,7’si) TL cinsi, 6 trilyon 547 milyarı (yüzde 35,3’ü) ise yabancı para cinsi mevduatlardan oluşuyor. Yüzde 35,3'lük oran son 9 yılın en düşük seviyesi oldu.

2024 bütün dünyada faiz indirim yılı oldu

Küresel ekonomilerin yaklaşık 3 yıldır süren enflasyonla mücadelesinde yavaş yavaş sona yaklaşıldığı görüşü güven kazanırken, merkez bankalarının büyük çoğunluğu ülkelerindeki ekonomik gidişata göre politika ayarlamalarını sürdürüyor. Dünya genelinde enflasyon endişesi zayıflamaya devam ederken, başta ABD, Avrupa ülkeleri, İngiltere ve Çin olmak üzere merkez bankaları para politikalarını 2024’te gevşetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra indirdi. Eylül ayında 50 baz puanlık düşüşle faizi yüzde 4,75-5,00 aralığına çeken Fed, kasımda 25 baz puan ve aralıkta da yine 25 baz puanlık indirim yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), düşen enflasyona tepki vererek yılın ilk indirimini haziranda gerçekeştirdi. Eylül, ekim ve Aralık’ta da indirimlere devam eden ECB, bu yıl aldığı 4 indirim kararıyla faizi %4’ten %3’e indirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise ağustosta faizi yüzde 5,25’ten yüzde 5’e düşürdü. Yılın ikinci indirimini ise kasımda yine 25 baz puan düşüşle yaptı ve faizi yüzde 4,75’e çekti.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin ise bu yıl 3 kez faiz indirimi yaptı. Temmuz, eylül ve ekim aylarında yapılan indirimlerin ardından Çin, 1 yıllıkları yüzde 3,10'a, 5 yıllıkları ise yüzde 3,60'a kadar düşürdü.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini uzun bir süredir yüzde 0,25 seviyesinde tutuyor.







