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Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran spor oldu

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran spor oldu

20:3024/12/2024, Salı
AA
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Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazanarak 9 bin 672,75 puanla tamamladı. Endeksler arasında en çok değer kazanan yüzde 2,91 ile spor olurken, toplam işlem hacmi 60,5 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,39 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle birçok borsada işlem gerçekleşmeyeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.


#Borsa İstanbul
#BIST 100
#endeks

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