Kuraklıkla etkin mücadele devam edecek

Meclis Çevre Komisyonu'nda bu hafta görüşmelerine başlanacak iklim kanunu teklifiyle, kuraklık, afet, gıda güvenliği, olağanüstü hava olayları gibi iklim değişikliği kaynaklı sorunların sonuçlarına daha hızlı müdahale edilecek. İklim değişikliğinin neden olduğu afetlerin önlenmesi için bu alandaki işbirlikleri güçlendirilecek. Kamu kurumları arasındaki diyalog ve işbirliklerinin artırılması ile iklim değişikliği kaynaklı kayıp ve zararlar giderilecek. Böylece sektörel ve bölgesel bazda iklim değişikliğinin neden olduğu adaletsizlik ortadan kaldıracak. İklim değişikliğine bağlı afetlerin neden olduğu kayıp ve zararların azaltılması amaçlanıyor.