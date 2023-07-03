Memurun gözü Meclis'te

Kurban Bayramı tatilinin ardındanj bu hafta milyonlarca çalışanın gözü Meclis’te olacak. TBMM’de, emekli ve memur maaşlarına zammı da içeren torba kanun teklifinin görüşmelerinin başlaması bekleniyor. 5 Temmuz’da açıklanacak 6 aylık enflasyon oranının ardından memur ve memur emeklilerine zam yapılacak. Enflasyon farkı zammının ardından da en düşük memur maaşının 22 bin TL olması için gereken yasal düzenleme Meclis’e gelecek. Düzenleme kapsamında emeklilere yapılacak zam da şekillenecek. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından emekli maaşlarında oluşan eşitsizliğin giderilmesi için seyyanen zam formülü üzerinde çalışılacak.

5.000 TL SEYYANEN ZAM

Emekli ve memur maaşlarında artışı içeren torba kanun teklifinin, haziran ayı enflasyon farkının belli olmasından sonra Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Beklenti anketlerine göre, haziran ayında enflasyon farkının 17 gelmesi öngörülüyor. Bu kapsamda en düşük memur maaşının 22 bin TL banında çıkarılması için taban maaş alan memurlara 5000 TL seyyanen zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından emekli maaşlarında oluşan eşitsizliğin giderilmesi içinseyyanen zam formülü üzerinde çalışılacak.

İŞVERENİN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Torba teklifle ayrıca küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteği 400 liradan 500 liraya yükselecek. Asgari ücret desteği önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanacak. Asgari ücrete kadar olan tutardan vergi alınmaması uygulaması yılın ikinci yarısında da devam edecek.

1 MİLYON 860 BİN İŞLETMEYE DESTEK

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak. Bu kapsamda, kamunun işletmelere önümüzdeki 6 ay boyunca yaklaşık 15 milyar TL'den fazla asgari ücret desteği ödeyecek. AK Parti, yeni yasama döneminin ilk ve öncelikli gündem maddesinin memur zammı olduğunu ve miting meydanlarında açıklanan 22 bin TL taban memur maaşının uygulamaya alınacağını duyurmuştu.







