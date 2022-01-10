Merkez Bankası açıkladı: Yeni 20 TL’lik banknotlar bugün tedavüle verilecek

Aksaraylı besici ineklere sanal gerçeklikle yeşil çayırları izleterek süt üretimini arttırıyor

Aksaraylı besici İzzet Koçak, ineklerinin süt verimini artırmak için çok ilginç bir yönteme başvurdu. Daha önce klasik müzik de dinlettiği inekleri için Rusya'dan sanal gerçeklik gözlüğü getirten Koçak, onlara uçsuz bucaksız çayırları izletiyor. Bu sayede hayvanların süt veriminin arttığını belirten Koçak, 'İşletmemizdeki ineklerden günlük ortalama 22 litreden 27'ye yükseldi. Bu gözlükler hayvanlara duygusal anlamda iyi geliyor. Biz de durumdan çok memnunuz' dedi.