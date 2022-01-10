Ekonomi KDV mükellefi sayısı 218 bin kişi arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KDV mükellefi sayısı 218 bin kişi arttı

Türkiye'de katma değer vergisi mükellefi sayısı, geçen yıl sonu itibarıyla 3 milyon 164 bin 72 kişiye ulaştı. Aralık 2021 itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısı 2,2 milyon, gelir stopaj vergisi mükellefi 3,5 milyon ve kurumlar vergisi mükellefi de 986 bini geçti.

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Haber Merkezi AA
KDV mükellefi sayısı 218 bin kişi arttı
Foto/arşiv

Türkiye'de katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı geçen yılın aralık ayı itibarıyla yıllık 217 bin 933 kişi artarak 3 milyon 164 bin 72 kişiye yükseldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de Aralık 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayısı arttı.

KDV mükellefi sayısı bir yılda 217 bin 933 kişi (yüzde 7,2) artarak 3 milyon 164 bin 72 kişi oldu.

Söz konusu mükelleflerin 950 bin 836'sı İstanbul'da, 259 bin 769'u Ankara'da, 208 bin 471'i İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 8,4 arttı

Öte yandan, Aralık 2021'de, 2020 yılının aynı ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 149 bin 476 kişi artarak 2 milyon 235 bin 576'ya ulaştı.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da yüzde 8,4'lük (271 bin 291 kişi) artışla 3 milyon 510 bin 153'e çıktı.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı aynı dönemde yüzde 7,4 (68 bin 89 kişi) artarak 986 bin 318 oldu.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 107 bin 353'e, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 836 bin 871'e yükseldi.

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