Ekonomi Ticaret Bakanı Muş 2021 yılında 3,7 milyon paket sigara, 26,1 milyon adet makaron ele geçirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Muş: 2021 yılında 3,7 milyon paket sigara, 26,1 milyon adet makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2021 yılında 3,7 milyon paket sigara, 26,1 milyon adet makaron ele geçirildi" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ticaret Bakanı Muş: 2021 yılında 3,7 milyon paket sigara, 26,1 milyon adet makaron ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2021 yılında 3,7 milyon paket sigara, 26,1 milyon adet makaron ele geçirildi" dedi.

Muş'un açıklamalarında diğer satır başları şöyle:

"Geçen yıla oranla yüzde 76 artışla 7 milyar 748 milyon 818 bin lira değerinde yakalama yaptık.

2021 yılında, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir.

2021 yılında toplam 52,7 bin litre alkollü içki ile bin 778 ton akaryakıt ele geçirdik.

Köpek Eğitim Merkezimizde, henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladı."



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