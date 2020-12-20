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Ekonomi Merkez Bankası kritik verileri açıkladı Konut fiyatlarında rekor artış
EMLAK

Merkez Bankası kritik verileri açıkladı: Konut fiyatlarında rekor artış

Merkez Bankası'nın Ekim 2020 Türkiye Konut Fiyat Endeksi'ne (KFE) göre, konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 41.8'lik artış ile Antalya- Isparta- Burdur'dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye'de en çok artış yaşanan bölge oldu. İkinci sırada yüzde 39.6'lık artışla Aydın-Denizli- Muğla bölgesi, üçüncü ise yüzde 37.5 artışla Kilis- Adıyaman-Gaziantep yer alıyor.

Haber Merkezi DHA
Konut fiyatı artışında Antalya, birinci.
Konut fiyatı artışında Antalya, birinci.

Antalya, son bir yılda konut fiyatlarındaki artış oranıyla Türkiye'de birinci oldu. Konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 42'ye yakın artışın yaşandığı Antalya, doğal güzellikleri, dünyaca ünlü plajları ve yılın en az 10 ayı güneşli havasıyla, özellikle de pandemi sürecinde İstanbul başta olmak üzere hem Türkiye hem de dünyanın birçok ülkesinden önemli göç alıyor. Antalya'da, özellikle sahil kesimleri büyük rağbet görüyor.

  • Merkez Bankası'nın Ekim 2020 Türkiye Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 41.8'lik artış ile Antalya- Isparta- Burdur'dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye'de en çok artış yaşanan bölge oldu. İkinci sırada yüzde 39.6'lık artışla Aydın- Denizli- Muğla bölgesi, üçüncü ise yüzde 37.5 artışla Kilis- Adıyaman- Gaziantep yer aldı.

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ARTIŞIN SEBEBİ YOĞUN GÖÇ

KFE verilerine göre son bir yılda yüzde 41.8'lik artışla Türkiye'de ilk sırada olan Antalya'daki rekor fiyat artışının sebeplerini değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi üyesi ve Helmann inşaat firmasının sahibi Selman Özgün, bunun en önemli sebeplerinden biri olarak, kentin yoğun göç almasını gösterdi.


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İSTANBUL'DAN BİLE GÖÇ ALIYOR

İstanbullular başta olmak üzere Türkiye'nin bütün şehirlerinden Antalya'ya göç yaşandığını belirten Özgün, "Pandeminin de etkisiyle bölgemize göçler arttı, tanınmış beldeler çok ciddi göç almaya başladı. Antalya'mızın güneşi bol, havası sıcak, diğer bölgelere göre gelişmişliği bir kademe fazla, bu tür nedenlerle çok fazla göç alıyoruz. Pandemi nedeniyle yazlıklarda yaşama eğilimi de arttı. Yaklaşık 10 ay güneş alan bir şehiriz, doğal ve kültürel zenginliklerimiz çok fazla. Aralık ayında bile denize girebiliyoruz" dedi.

DHA

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YABANCILAR ÖNEMLİ BİR ETKEN

Antalya'nın yurt dışından da ciddi yatırımcı çeken ve tercih edilen bir şehir olduğunu dile getiren Özgün, "Bu da fiyatların artışında önemli bir etken, birçok turist tatile geldikten sonra ülkesine geri dönmek istemiyor veya yaşamının geri kalan kısmında yılın belirli dönemlerinde Antalya'da yaşamak, burada bir yaşam kurmak istiyor. Buna bağlı talepler de fiyatların artışına neden oluyor. Kasım sonu verilerine göre, uçuşların kapalı olduğu sürecin ardından eylül, ekim, kasım aylarında yabancılara konut satışında geçen yılın bile üzerinde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.


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SAHİL İLÇELERDE BÜYÜK ARTIŞ

Antalya'da en çok tercih edilen bölgelerin Konyaaltı, Muratpaşa, Kaş gibi sahil kesim ilçeleri olduğuna dikkati çeken Özgün, "Aslında Aksu, Manavgat, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın tümünde bu fiyat artışlarını görüyoruz. Hem yerli hem yabacılar için Antalya çok rağbet görüyor, yabancı Antalya'nın her yerini istiyor. Sahillerdeki tüm ilçelerde ciddi fiyat artışları görülüyor" dedi.


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ARSA SIKINTISI VAR

Antalya'da yeni proje üretimleri açısından bakıldığında, kent merkezinde artık arsa sıkıntısı yaşandığını da anlatan Özgün, "Çünkü artık şehir dolmuş vaziyette, imara açılacak yeni yerler bekleniyor. Bu nedenle Antalya merkezde eskisi kadar yoğun üretim de yok. Döşemealtı, Aksu ilçeleri gibi yeni imara açılan alanlarda konut üretimi çok fazla" diye konuştu.


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