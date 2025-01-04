Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.
TCMB'den makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan açıklamada; kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda;
Ayrıca KOBİ'lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk Lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verildi.