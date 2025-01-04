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Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

00:304/01/2025, Cumartesi
DHA
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Ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yeniden düzenlendi.
Ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yeniden düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.

TCMB'den makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan açıklamada; kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda;

- Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirildi,
- Türk Lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı; KOBİ kredileri için yüzde 2,5; Diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak düzenlendi.

Ayrıca KOBİ'lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk Lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verildi.



#Merkez Bankası
#TCMB
#Kredi

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