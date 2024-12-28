TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulayacağı faiz oranı değişti

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49,25 olarak tespit edildi.